COP26: світові лідери обіцяють покласти край вирубці лісів до 2030 року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Понад 100 світових лідерів пообіцяють покласти край і згорнути вирубку лісів до 2030 року в межах першої великої угоди саміту щодо клімату COP26, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Бразилія, де було вирубано ділянки тропічних лісів Амазонії, буде серед підписантів у вівторок.
Угода передбачає майже 19,2 мільярда доларів державних та приватних коштів.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який проводить кліматичний саміт у Глазго, назве угоду вівторка "знаменною угодою щодо захисту та відновлення лісів Землі".
"Ці величезні екосистеми – ці собори природи – легені нашої планети", – скаже він, пише видання.
Експерти вітали цей крок, але попередили, що попередня угода у 2014 році "загалом не змогла сповільнити вирубування лісів", і зобов'язання необхідно виконати.
Доповнення
Вирубування дерев сприяє зміні клімату, оскільки призводить до виснаження лісів, що поглинають величезну кількість CO2.
Двотижневий саміт у Глазго розглядається як вирішальний, якщо зміну клімату хочуть взяти під контроль.