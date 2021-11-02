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COP26: світові лідери обіцяють покласти край вирубці лісів до 2030 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Понад 100 світових лідерів пообіцяють покласти край і згорнути вирубку лісів до 2030 року в межах першої великої угоди саміту щодо клімату COP26, пише УНН з посиланням на BBC.

COP26: світові лідери обіцяють покласти край вирубці лісів до 2030 року

Деталі

Бразилія, де було вирубано ділянки тропічних лісів Амазонії, буде серед підписантів у вівторок.

Угода передбачає майже 19,2 мільярда доларів державних та приватних коштів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який проводить кліматичний саміт у Глазго, назве угоду вівторка "знаменною угодою щодо захисту та відновлення лісів Землі".

"Ці величезні екосистеми – ці собори природи – легені нашої планети", – скаже він, пише видання.

Експерти вітали цей крок, але попередили, що попередня угода у 2014 році "загалом не змогла сповільнити вирубування лісів", і зобов'язання необхідно виконати.

Доповнення

Вирубування дерев сприяє зміні клімату, оскільки призводить до виснаження лісів, що поглинають величезну кількість CO2.

Двотижневий саміт у Глазго розглядається як вирішальний, якщо зміну клімату хочуть взяти під контроль.

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