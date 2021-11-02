COP26: мировые лидеры обещают положить конец вырубке лесов к 2030 году
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Более 100 мировых лидеров пообещают положить конец и свернуть вырубку лесов до 2030 года в рамках первого крупного соглашения саммита по климату COP26, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Бразилия, где были вырублены участки тропических лесов Амазонии, будет среди подписантов во вторник.
Соглашение предусматривает почти 19,2 миллиарда долларов государственных и частных средств.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который принимает климатический саммит в Глазго, назовет соглашение вторника "знаменательным соглашением по защите и восстановлению лесов Земли".
"Эти огромные экосистемы - эти соборы природы - легкие нашей планеты", - скажет он, пишет издание.
Эксперты приветствовали этот шаг, но предупредили, что предыдущее соглашение в 2014 году "в целом не смогло замедлить вырубку лесов", и обязательство необходимо выполнить.
Дополнение
Вырубка деревьев способствует изменению климата, поскольку приводит к истощению лесов, которые поглощают огромное количество CO2.
Двухнедельный саммит в Глазго рассматривается как решающий, если изменение климата хотят взять под контроль.