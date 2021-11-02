COP26: мировые лидеры обещают положить конец вырубке лесов к 2030 году

Детали

Бразилия, где были вырублены участки тропических лесов Амазонии, будет среди подписантов во вторник.

Соглашение предусматривает почти 19,2 миллиарда долларов государственных и частных средств.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который принимает климатический саммит в Глазго, назовет соглашение вторника "знаменательным соглашением по защите и восстановлению лесов Земли".

"Эти огромные экосистемы - эти соборы природы - легкие нашей планеты", - скажет он, пишет издание.

Эксперты приветствовали этот шаг, но предупредили, что предыдущее соглашение в 2014 году "в целом не смогло замедлить вырубку лесов", и обязательство необходимо выполнить.

Дополнение

Вырубка деревьев способствует изменению климата, поскольку приводит к истощению лесов, которые поглощают огромное количество CO2.

Двухнедельный саммит в Глазго рассматривается как решающий, если изменение климата хотят взять под контроль.