Китай раскритиковал политику США в борьбе с изменением климата

Детали

Специальный посланник Китая по вопросам климата Се Чженьхуа, выступил перед журналистами на саммите ООН по климату в Глазго, Шотландия.

О Китае как о великом загрязнителя климата и как о второй по величине экономике мира много говорили на саммите. Лидер Китая Си Цзиньпин не присоединился к более чем 100 другим мировым лидерам на мероприятии, вместо этого обратился к наблюдателям и делегатам в письменном послании.

Се, который сыграл ключевую роль в переговорах по достижению Парижского климатического соглашения 2015 года, отметил давнюю позицию Китая, согласно которой Соединенные Штаты и другие развитые страны должны действовать быстрее для сокращения вредных для климата выбросов, а не Китай.

Китай уже "прилагает больше усилий для решения проблемы изменения климата", - заявил Се, добавив, что Китай не может начать сдерживать свою зависимость от угольных электростанций быстрее, чем это было раньше.

"Что касается того факта, что Китай в настоящее время является крупнейшим источником выбросов, это потому, что Китай находится на особой стадии развития, - сказал Се. По его словам, страна сможет ускорить сокращение выбросов позже. - Мы не только даем обещания, мы выполняем свои обещания реальными действиями".

На саммите по климату Китай принял участие в некоторых инициативах, таких как присоединение к многонациональному обязательству по сохранению лесов, но пока не объявил о новых усилия по борьбе с изменением климата.

Несмотря на статус Китая как экономического центра, его лидеры утверждают, что факторы, в том числе скромный доход на душу населения, делают Китай, как и ранее, развивающейся страной.

Как таковой, он несет меньший груз сокращения выбросов, чем такие экономики, как Соединенные Штаты или Европа, которые уже достигли богатства за счет сжигания угля и нефти, утверждает Китай. Средний американец по-прежнему производит из ископаемого топлива более чем вдвое больше вредного для климата количества углекислого газа, чем средний гражданин Китая.

Се отклонил вопрос репортера о том, несет ли Китай, как самый высокий в настоящее время в мире источник выбросов углерода, какие-то аналогичные обязательства перед другими странами в связи с ролью Китая в нанесении ущерба климату Земли.

Вместо этого он обвинил США, заявив, что именно уход Трампа замедлил усилия по борьбе с изменением климата.

"Мы потратили уже пять лет впустую из-за выхода США из климатического соглашения, - сказал Се. - А теперь нам нужно работать усерднее и наверстывать упущенное".

Китай и официальные лица США уже давно "играют в игру" взаимных обвинений по мере усиления глобального потепления, при этом Китай обвиняет США в качестве крупнейшего в мире источника загрязнения климата в истории, а бывшая администрация Дональда Трампа в частности указывала на загрязнение Китаем, оправдывая откат усилий США в борьбе с изменением климата.

Президент Джо Байден использовал саммит, чтобы выразить сожаление по поводу роли США в нанесении ущерба климату.

"Те из нас, кто несет ответственность за большую часть вырубки лесов и за все проблемы, которые мы имеем до сих пор, - сказал Байден. - Имеют огромные обязательства перед бедными странами, на которые приходится мало выбросов, но которые платят цену, как планета стала более жаркой".

Байден также извинился за решение Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.

Байден вновь присоединился к Парижскому соглашению в начале этого года, - как одно из первых его действий на посту президента.

Добавим

Китай, который сильно зависит от угольной энергетики, в прошлом году пообещал начать сокращать выбросы от ископаемого топлива в конце этого десятилетия и к 2060 году стать углеродно-нейтральным. Но 2060 год - это на десять лет позже, чем цель многих других стран.