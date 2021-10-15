Сі Цзіньпін не братиме участі в конференції по боротьбі зі зміною клімату - ЗМІ

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Велика Британія, яка приймає у себе 26-ту Конференцію сторін Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату, або COP26, в Глазго з 31 жовтня по 12 листопада, прагне заручитися підтримкою держав щодо більш радикального плану по боротьбі зі зміною клімату.

“Тепер абсолютно ясно, що Сі Цзіньпін не збирається з’явитися, і прем’єр-міністр був проінформований про це, — цитує Times невстановлене британське джерело. — Ми не знаємо, яку позицію займуть китайці”.

The Times заявила, що британські організатори побоюються, що рішення Сі Цзіньпіна не брати участь в конференції, може стати “прелюдією до відмови Китаю від постановки нових цілей зі зміни клімату в умовах енергетичної кризи”.

Передбачається, що на COP-26 від КНР буде присутній спеціальний представник уряду щодо кліматичних змін Се Чженьхуа.

Додамо

Конференція ООН по боротьбі зі зміною клімату відбудеться з 31 жовтня по 12 листопада цього року. Як очікується, у заході візьмуть участь делегати з майже 200 країн.