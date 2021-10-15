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Си Цзиньпин не будет участвовать в конференции по борьбе с изменением климата - СМИ

Си Цзиньпин не будет участвовать в конференции по борьбе с изменением климата - СМИ

Киев  •  УНН

 • 17106 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Как сообщает The Times со ссылкой на источники в британском внешнеполитическом ведомстве, Лидер КНР Си Цзиньпин не приедет на 26 Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в конце октября — начале ноября в Глазго, передает УНН.

Детали

Великобритания, которая принимает у себя 26-ю Конференцию сторон Организации Объединенных Наций по изменению климата, или COP26, в Глазго с 31 октября по 12 ноября, стремится заручиться поддержкой государств относительно более радикального плана по борьбе с изменением климата.

“Теперь совершенно ясно, что Си Цзиньпин не собирается появиться, и премьер-министр был проинформирован об этом, — цитирует Times неустановленный британский источник. — Мы не знаем, какую позицию займут китайцы”.

The Times заявила, что британские организаторы опасаются, что решение Си Цзиньпина не участвовать в конференции, может стать “прелюдией к отказу Китая от постановки новых целей по изменению климата в условиях энергетического кризиса”.

Предполагается, что на COP-26 от КНР будет присутствовать специальный представитель правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа.

Добавим

Конференция ООН по борьбе с изменением климата пройдет с 31 октября по 12 ноября этого года. Как ожидается, в мероприятии примут участие делегаты из почти 200 стран.

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