Си Цзиньпин не будет участвовать в конференции по борьбе с изменением климата - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Как сообщает The Times со ссылкой на источники в британском внешнеполитическом ведомстве, Лидер КНР Си Цзиньпин не приедет на 26 Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в конце октября — начале ноября в Глазго, передает УНН.
Детали
Великобритания, которая принимает у себя 26-ю Конференцию сторон Организации Объединенных Наций по изменению климата, или COP26, в Глазго с 31 октября по 12 ноября, стремится заручиться поддержкой государств относительно более радикального плана по борьбе с изменением климата.
“Теперь совершенно ясно, что Си Цзиньпин не собирается появиться, и премьер-министр был проинформирован об этом, — цитирует Times неустановленный британский источник. — Мы не знаем, какую позицию займут китайцы”.
The Times заявила, что британские организаторы опасаются, что решение Си Цзиньпина не участвовать в конференции, может стать “прелюдией к отказу Китая от постановки новых целей по изменению климата в условиях энергетического кризиса”.
Предполагается, что на COP-26 от КНР будет присутствовать специальный представитель правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа.
Добавим
Конференция ООН по борьбе с изменением климата пройдет с 31 октября по 12 ноября этого года. Как ожидается, в мероприятии примут участие делегаты из почти 200 стран.