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Зміни клімату: учені назвали екстремальні погодні явища "новою нормою"

Київ • УНН

 • 20243 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, екстремальні погодні явища, у тому числі сильна спека та руйнівні повені, стали тепер новою нормою, пише УНН з посиланням на BBC.

Зміни клімату: учені назвали екстремальні погодні явища "новою нормою"

Деталі

У звіті про стан клімату на 2021 рік наголошується, що світ "змінюється на наших очах". Середня температура за 20 років з 2002 року має вперше перевищити на 1°C доіндустріальний рівень.

Згідно з дослідженням, глобальний рівень моря у 2021 році піднявся до нового максимуму.

Ці останні дані за 2021 рік публікуються ВМО раніше, адже розпочалася конференція ООН з клімату у Глазго, відома як COP26.

У звіті про стан клімату міститься огляд кліматичних показників, включаючи температури, екстремальні погодні явища, підвищення рівня моря та стан океану.

Дослідження показує, що останні сім років, включаючи цей, ймовірно, будуть найтеплішими за всю історію спостережень, оскільки парникові гази досягли рекордних концентрацій в атмосфері.

Супутнє підвищення температури виштовхує планету на "незвідану територію", йдеться у звіті.

Цитата:

"Екстремальні явища - це нова норма", - сказав професор ВМО Петтері Таалас.

"З'являється все більше наукових доказів того, що деякі з них несуть слід змін клімату, викликаних діяльністю людини", - додав він.

Професор Таалас докладно розповів про деякі екстремальні погодні явища, що сталися у всьому світі цього року:

  • Вперше за історію спостережень на піку льодовикового покриву Гренландії йшов дощ, а не сніг.
  • Хвиля спеки в Канаді та прилеглих районах США підняла температуру майже до 50°C у населеному пункті у Британській Колумбії.
  • У Долині Смерті в Каліфорнії температура досягла 54,4°C під час однієї з кількох хвиль спеки на південному заході США.
  • Місячні опади випали за кілька годин в одному із районів Китаю.
  • У деяких частинах Європи сталася сильна повінь, яка призвела до десятків жертв та мільярдів збитків.
  • Другий рік поспіль посуха в субтропічних регіонах Південної Америки призвела до скорочення стоку в річкових басейнах і завдала удару по сільському господарству, транспортній сфері та виробництву енергії.
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