Зміни клімату: учені назвали екстремальні погодні явища "новою нормою"

Деталі

У звіті про стан клімату на 2021 рік наголошується, що світ "змінюється на наших очах". Середня температура за 20 років з 2002 року має вперше перевищити на 1°C доіндустріальний рівень.

Згідно з дослідженням, глобальний рівень моря у 2021 році піднявся до нового максимуму.

Ці останні дані за 2021 рік публікуються ВМО раніше, адже розпочалася конференція ООН з клімату у Глазго, відома як COP26.

У звіті про стан клімату міститься огляд кліматичних показників, включаючи температури, екстремальні погодні явища, підвищення рівня моря та стан океану.

Дослідження показує, що останні сім років, включаючи цей, ймовірно, будуть найтеплішими за всю історію спостережень, оскільки парникові гази досягли рекордних концентрацій в атмосфері.

Супутнє підвищення температури виштовхує планету на "незвідану територію", йдеться у звіті.

Цитата:

"Екстремальні явища - це нова норма", - сказав професор ВМО Петтері Таалас.

"З'являється все більше наукових доказів того, що деякі з них несуть слід змін клімату, викликаних діяльністю людини", - додав він.

Професор Таалас докладно розповів про деякі екстремальні погодні явища, що сталися у всьому світі цього року: