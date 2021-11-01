Изменение климата: ученые назвали экстремальные погодные явления "новой нормой"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. По данным Всемирной метеорологической организации, экстремальные погодные явления, в том числе сильная жара и разрушительные наводнения, теперь стали новой нормой, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В отчете о состоянии климата на 2021 год подчеркивается, что мир "меняется на наших глазах". Средняя температура за 20 лет с 2002 года должна впервые превысить на 1° C доиндустриальный уровень.
Согласно исследованию, глобальный уровень моря в 2021 году поднялся до нового максимума.
Эти последние данные за 2021 год публикуются ВМО раньше, когда началась конференция ООН по климату в Глазго, известная как COP26.
В отчете о состоянии климата содержится обзор климатических показателей, включая температуры, экстремальные погодные явления, повышение уровня моря и состояние океана.
Исследование показывает, что последние семь лет, включая этот, вероятно, будут самыми теплыми за всю историю наблюдений, поскольку парниковые газы достигли рекордных концентраций в атмосфере.
Сопутствующее повышение температуры выталкивает планету на "неизведанную территорию", говорится в отчете.
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"Экстремальные явления - это новая норма", - сказал профессор ВМО Петтери Таалас.
"Появляется все больше научных доказательств того, что некоторые из них несут на себе след изменения климата, вызванного деятельностью человека", - добавил он.
Профессор Таалас подробно рассказал о некоторых экстремальных погодных явлениях, которые произошли во всем мире в этом году:
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- Впервые за всю историю наблюдений на пике ледникового покрова Гренландии шел дождь, а не снег.
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- Волна жары в Канаде и прилегающих районах США подняла температуру почти до 50°C в населенном пункте в Британской Колумбии.
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- В Долине Смерти в Калифорнии температура достигла 54,4°C во время одной из нескольких волн жары на юго-западе США.
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- Месячные осадки выпали за несколько часов в одном из районов Китая.
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- В некоторых частях Европы произошло сильное наводнение, которое привело к десяткам жертв и миллиардам убытков.
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- Второй год подряд засуха в субтропических регионах Южной Америки привела к сокращению стока в речных бассейнах и нанесла удар по сельскому хозяйству, транспорту и производству энергии.
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