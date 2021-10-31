Кліматичний саміт COP26: Джонсон застеріг від провалу Паризької угоди щодо клімату

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“Якщо зустріч у Глазго зазнає невдачі, тоді буде повний провал”, — сказав Джонсон. Глава британського уряду виступив на пресконференції після зустрічі лідерів країн “великої двадцятки” (G20) у Римі, на якій було досягнуто домовленості обмежити глобальне потепління в межах півтора градуса за Цельсієм.

Уся надія на саміт ООН

Відкриваючи двотижневий саміт у найбільшому місті Шотландії у неділю, голова COP26 Алок Шарма заявив, що ці переговори — “остання та головна надія” на те, що поставлене завдання вдасться виконати. Такої ж думки дотримується і Джонсон, навіть незважаючи на прийняття в 2015 році Паризької угоди щодо клімату, яка закріпила мету не допустити в 21 столітті підвищення середньої температури на планеті вище двох градусів за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної епохи.

“Якщо ми не діятимемо зараз, то Паризька угода розглядатиметься в майбутньому не як момент, коли людство розплющило очі на проблему, а як момент, коли воно здригнулося і відвернулося від неї”, — сказав Джонсон журналістам. Він привітав заходи щодо боротьби із забрудненням повітря, які вживаються в таких країнах, як Саудівська Аравія, Росія та США. Однак повідомив, що це, як і зобов’язання G20 знизити залежність від вугілля в найближчі роки, лише “краплі в океані, що швидко нагрівається”.

Джонсон зажадав від учасників COP26 “реального прогресу”

Напередодні саміту дедалі більше країн представили плани скорочення викидів CO2, але, за словами Джонсона, цього, як і раніше, недостатньо. Без подальших дій Паризька угода буде “лише клаптиком паперу”, наголосив глава британського уряду. Джонсон зажадав від учасників зустрічі досягти “реального прогресу”.

Лідери країн G20 за підсумками дводенних обговорень у Римі визнали “ключове значення” досягнення глобальних нульових викидів парникових газів до середини 21 століття. Однак у підсумковому комюніке міститься мало конкретних зобов’язань, а також немає чіткого терміну для досягнення глобальної вуглецевої нейтральності. За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, саміт “двадцятки” не виправдав очікувань.

Україна на саміті COP26

Ввечері 31 жовтня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН з питань зміни клімату COP26.