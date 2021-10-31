У Глазго сьогодні розпочинається кліматичний саміт ООН COP26: чого чекати

Деталі

Напередодні до найбільшого міста Шотландії на два тижні прибули близько 25 тис. осіб зі 196 країн, включно з політиками, журналістами, представниками некомерційних організацій та бізнесу, безпеку яких забезпечуватимуть 10 тис. поліцейських.

Хоча кліматичні конференції ООН відбуваються щороку, COP26 має особливе значення, навіть не будучи ювілейною. По-перше, вона була відкладена на рік через пандемію, і організатори визнають, що завдання та охоплення двох конференцій доводиться вміщати в одну. По-друге, з річним запізненням мають бути підбиті підсумки п’ятирічного циклу, що стартував із підписанням Паризької угоди щодо клімату на COP21 у 2015 році.

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Перед господарем заходу британським прем’єром Борисом Джонсоном стоїть завдання не тільки переконливо показати, що угода працює та її цілі досяжні, а й сприяти тому, щоб учасники COP26 взяли на себе нові серйозні зобов’язання (за умовами досягнутих у Парижі домовленостей це має робитися кожні п’ять років).

Знову спроби домовитись

Крім того, у Глазго сторони конвенції після кількох невдалих спроб знову спробують домовитися про правила імплементації Паризької угоди, а також забезпечити стабільне надання допомоги на рівні 100 млрд доларів на рік найменш економічно розвиненим країнам, які здійснюють зелений перехід. Крім цього, COP26 значною мірою стане вітриною для компаній, які розробляють і впроваджують зелені технології, а також долучають фінансові інститути та інвесторів, які розглядають можливість вкладення грошей у низьковуглецевий економічний розвиток, який стає глобальним трендом.

Як зазначає Бі-бі-сі, багато невирішених питань залишилося з попередньої зустрічі у Мадриді. Саме мадридському саміту присвятила свій виступ в ООН шведська активістка Грета Тунберг, яка звинуватила світових лідерів у бездіяльності та заявила, що її покоління фактично позбавили майбутнього.

Втім, її слова не дуже допомогли країнам досягти згоди з багатьох суперечливих питань. Наприклад, першими зміни клімату відчувають на собі острівні держави, що розвиваються. Підвищення рівня моря повільно затоплює їхню територію, посухи та тривалі періоди спекотної погоди призводять до неврожаїв.

Напередодні саміту у Глазго понад 100 країн, що розвиваються, висунули свої вимоги:



багатші розвинені країни повинні виділити їм кошти на реалізацію всіх ухвалених рішень — тобто майже повністю профінансувати заходи щодо боротьби зі зміною клімату та адаптації до нього;



ті ж розвинені країни повинні будуть виплатити компенсацію за ту шкоду, яку вже було завдано економіці країн, що розвиваються, глобальним потеплінням;



переведення їхньої економіки “на зелені рейки” повинні будуть профінансувати ті самі розвинені країни.



Фінансування боротьби зі зміною клімату в країнах стане, мабуть, найважливішою темою обговорення в Глазго.

Довідково

COP (Conference of Parties), КС — це скорочення від “Конференція сторін”. Так називається щорічна зустріч на найвищому рівні, де представники ± 197 країн обговорюють масштабні зміни клімату і намагаються домовитися, яких умов необхідно дотримуватися — як на державному, так і на особистому рівні — щоб не допустити глобальної катастрофи.

Саміт проходить у рамках конвенції ООН про зміну клімату — міжнародного договору, підписаного майже 30 років тому всіма країнами та територіями земної кулі (практично без винятків) та спрямованого на обмеження впливу людини на клімат.

COP26 стане 26-м таким зібранням — відколи договір набув чинності 21 березня 1994 року. Цього року зустріч відбудеться у Шотландії, у місті Глазго, з 31 жовтня по 12 листопада.