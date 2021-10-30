Папа Римський закликав Байдена посилити протидію наслідкам зміни клімату

Деталі

За його даними, Байден і Франциск на переговорах, що відбулися у Ватикані, “протягом тривалого часу” обговорювали проблематику глобального потепління. Понтифік приділив велику увагу “впливу змін клімату на знедолені громади світу”, заявив представник виконавчої гілки влади США. "Папа Римський також закликав президента США до того, щоб американська сторона “прискорилася зі своїми амбіціями “щодо клімату”, — йдеться у звіті преспулу Білого дому, в якому цитується представник адміністрації.

Крім того, за його словами, Франциск висловився в тому дусі, що розвиненим країнам “слід пожертвувати більше” доз вакцин від коронавірусу, якщо є такі можливості. Папа Римський наголошував, що йдеться про нагальну проблему, сказав американський чиновник. У зв’язку з цим, продовжував він, Байден запевнив Франциска в тому, що США докладають усіх зусиль до того, щоб максимально прискорити виробництво вакцин від коронавірусу, у тому числі для передачі цих препаратів іншим державам.

Доповнення

Представник адміністрації уточнив, що, наскільки йому відомо, можливість візиту Франциска до США не було обговорено.

“Це була політична зустріч. Це була також особиста зустріч”, — додав урядовець.

Нагадаємо

У понеділок Байден приймав у Білому домі патріарха Константинопольського Варфоломія.

Вже 29 жовтня Байден, під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном визнав, що Вашингтон повівся “незграбно” щодо Франції у ході формування нового оборонного союзу AUKUS за участю Великої Британії та Австралії.