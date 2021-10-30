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Папа Римский призвал Байдена усилить противодействие последствиям изменения климата

Киев • УНН

 • 17561 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Папа Римский Франциск призвал президента США Джо Байдена действовать более амбициозно для преодоления последствий изменения климата на планете. Об этом сообщил в пятницу представитель администрации США высокого ранга, беседуя с журналистами пресс-пула Белого дома в Риме, куда Байден прибыл для участия в саммите Группы двадцати и проведения на его полях ряда встреч, передает УНН со ссылкой на CNN.

Папа Римский призвал Байдена усилить противодействие последствиям изменения климата

Подробности

По его данным, Байден и Франциск на состоявшихся в Ватикане переговорах “в течение длительного времени” обсуждали проблематику глобального потепления. Понтифик уделил большое внимание “влиянию изменений климата на обездоленные общины мира”, заявил представитель исполнительной ветви власти США. “Папа Римский также призвал президента США к тому, чтобы американская сторона “ускорилась со своими амбициями по климату”, — говорится в отчете пресс-пула Белого дома, в котором цитируется представитель администрации.

Кроме того, по его словам, Франциск выразился в том духе, что развитым странам следует пожертвовать больше доз вакцин от коронавируса, если есть такие возможности. Папа Римский отмечал, что речь идет о неотложной проблеме, сказал американский чиновник. В этой связи, продолжал он, Байден заверил Франциска в том, что США прилагают все усилия к тому, чтобы максимально ускорить производство вакцин от коронавируса, в том числе для передачи этих препаратов другим государствам.

Дополнение

Представитель администрации уточнил, что насколько ему известно, возможность визита Франциска в США не была обсуждена.

“Это была политическая встреча. Это была также личная встреча”, — добавил чиновник.

Напомним

В понедельник Байден принимал в Белом доме патриарха Константинопольского Варфоломея.

Уже 29 октября Байден, во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном признал, что Вашингтон повел себя “неуклюже” в отношении Франции в ходе формирования нового оборонного союза AUKUS с участием Великобритании и Австралии.

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