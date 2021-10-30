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Джо Байден визнав незграбність дій США щодо Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден визнав, що Вашингтон повівся “незграбно” щодо Франції у ході формування нового оборонного союзу AUKUS за участю Великої Британії та Австралії. Про це він заявив на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, яка відбулася у п’ятницю, 29 жовтня, у французькому посольстві у Ватикані, передає УНН.

Джо Байден визнав незграбність дій США щодо Франції

Контекст

Останнім часом у відносинах Вашингтона та Парижа виникла напруженість після того, як Австралія у світлі укладання цього тристороннього партнерства AUKUS заявила про розірвання угоди щодо підводних човнів з французькою компанією Naval Group, обсяг якої становив 56 мільярдів євро.

Деталі

Франція та США в останні тижні здійснили низку конкретних заходів для зміцнення співпраці, заявив у свою чергу Макрон, висловивши сподівання, що в майбутньому більше не буде допущено таких ситуацій. “Ми прояснили, що таке європейська оборона і що вона абсолютно співвідноситься з НАТО. Ми прояснили, що означає європейський суверенітет та його важливість для міжнародної безпеки”, — заявив президент Франції.

Як повідомили у Білому домі, Байден та Макрон підтвердили свою підтримку діалогу між ЄС та США з питань безпеки. Теми, що обговорювалися на переговорах, включали також Росію, Китай, енергетику та питання ядерної сфери, йдеться у звіті преспулу Білого дому.

Папа римський розмовляв із Байденом більше години

Раніше того ж дня Джо Байден зустрівся з папою римським Франциском. На зустрічі були порушені проблеми боротьби з пандемією та подолання кліматичної кризи, повідомила пресслужба Білого дому. Аудієнція тривала 1 годину 15 хвилин, що вважається рекордним за тривалістю часом. Байден — другий в історії США після Джона Кеннеді президент-католик. Зустрічі Байдена та понтифіка передував візит до Ватикану держсекретаря США Ентоні Блінкена наприкінці червня. Тоді було закладено основи для нормалізації відносин між США та Ватиканом після гострих розбіжностей, що виникли у роки президентства Дональда Трампа.

Байден прибув до Європи в ніч на п’ятницю для участі у зустрічі лідерів країн Групи двадцяти у Римі та 26-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату у Глазго. Першою його зупинкою цього турне став Ватикан. Саміт “великої двадцятки” відбудеться у Римі 30-31 жовтня.

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