Telegraph: деталі партнерства AUKUS погодили на саміті G7 без відома Макрона

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Деталі партнерства у сфері безпеки між Сполученими Штатами, Великою Британією та Австралією AUKUS були узгоджені на зустрічі на вищому рівні Групи семи (G7) в червні цього року в англійському графстві Корнуолл, але президент Франції Емманюель Макрон був не в курсі цього. Про це повідомила в суботу газета The Sunday Telegraph, передає УНН.

Деталі

За її інформацією, колишній глава британського МЗС Домінік Рааб допомагав у підготовці угоди, незважаючи на попередження, що вона може погіршити відносини Лондона з Пекіном і Парижем. Всього в саміті, що проходив з 11-13 червня, взяли участь керівники Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії, а також лідери Австралії, Індії, Республіки Корея і ПАР, запрошені на саміт як гості. Після цього, пише The Sunday Telegraph, всі документи по AUKUS, які обговорювалися британським урядом, мали гриф “цілком таємно”.

Контекст

Австралія, Велика Британія і США в ніч на 16 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських і британських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких надійдуть на озброєння в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Канберра розірвала найбільший в її історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вважають ударом в спину. У КНР попередили, що створення AUKUS посилить гонку озброєнь, і закликали учасників альянсу відмовитися від ментальності епохи холодної війни і вузьколобих геополітичних концепцій.

На тлі угоди по підводним човнам Франція оголосила про негайне відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії. Однак Париж не став давати аналогічну вказівку своєму послу у Великій Британії. Як зауважив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, на такий крок вирішили не йти, “знаючи політику постійного опортунізму” Лондона.

Лондон захищає AUKUS

Тим часом новий міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трас в статті в тій же газеті виступила на захист AUKUS. “Свободи потребують того, щоб їх захищали, і тому ми створюємо міцні зв’язки в сфері безпеки у світі, — зауважила глава МЗС Сполученого Королівства, призначена на цю посаду за кілька годин до того, як про AUKUS було офіційно оголошено. — Саме тому цього тижня прем’єр-міністр оголосив разом з нашими друзями, президентом Джо Байденом і прем’єр-міністром Скоттом Моррісоном про створення нового партнерства в галузі безпеки, названого AUKUS”.

“Це демонструє нашу готовність непохитно захищати наші інтереси і кидати виклик недобросовісним прийомам і зловмисним діям”, — повідомила Трас, для якої ця колонка стала першою на новій посаді. “Це також демонструє нашу відданість безпеці і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Прем’єр-міністр раніше в цьому році наголосив про життєву, стратегічну важливість цього регіону, коли він позначив своє бачення Глобальної Британії (концепція британського уряду, покликана продемонструвати нову роль Великої Британії у світі після виходу з ЄС) в Комплексному огляді питань безпеки, оборони і зовнішньої політики”, — додала міністр.

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