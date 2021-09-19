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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Telegraph: детали партнерства AUKUS согласовали на саммите G7 без ведома Макрона

Киев  •  УНН

 • 16950 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Детали партнерства в сфере безопасности между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией AUKUS были согласованы на встрече на высшем уровне Группы семи (G7) в июне этого года в английском графстве Корнуолл, но президент Франции Эмманюэль Макрон был не в курсе этого. Об этом сообщила в субботу газета The Sunday Telegraph, передает УНН.

Детали

По ее информации, бывший глава британского МИД Доминик Рааб помогал в подготовке соглашения, несмотря на предупреждение, что она может ухудшить отношения Лондона с Пекином и Парижем. Всего в саммите, проходившем с 11-13 июня, приняли участие руководители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также лидеры Австралии, Индии, Республики Корея и ЮАР, приглашенные на саммит как гости. После этого, пишет The Sunday Telegraph, все документы по AUKUS, которые обсуждались британским правительством, имели гриф “совершенно секретно”.

Контекст

Австралия, Великобритания и США в ночь на 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение считают ударом в спину. В КНР предупредили, что создание AUKUS усилит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.

На фоне соглашения по подводным лодкам Франция объявила о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии. Однако Париж не стал давать аналогичную указание своему послу в Великобритании. Как отметил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, на такой шаг решили не идти, “зная политику постоянного оппортунизма” Лондона.

Лондон защищает AUKUS

Между тем новый министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в статье в той же газете выступила в защиту AUKUS. “Свободы нуждаются в том, чтобы их защищали, и поэтому мы создаем прочные связи в сфере безопасности в мире, — отметила глава МИД Соединенного Королевства, назначенная на эту должность за несколько часов до того, как о AUKUS было официально объявлено. — Именно поэтому на этой неделе премьер-министр объявил вместе с нашими друзьями, президентом Джо Байденом и премьер-министром Скоттом Моррисоном о создании нового партнерства в области безопасности, названного AUKUS”.

“Это демонстрирует нашу готовность стойко защищать наши интересы и бросать вызов недобросовестным приемам и злонамеренным действиям”, — сообщила Трасс, для которой эта колонка стала первой на новой должности. “Это также демонстрирует нашу приверженность безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Премьер-министр ранее в этом году отметил о жизненной, стратегической важность этого региона, когда он обозначил свое видение Глобальной Великобритании (концепция британского правительства, призванная продемонстрировать новую роль Великобритании в мире после выхода из ЕС) в комплексном осмотре вопросам безопасности, обороны и внешней политики”, — добавила министр.

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