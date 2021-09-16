"Удар у спину": Франція зробила різку заяву через зрив контракту по субмаринах з Австралією

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан засудив рішення Австралії будувати атомні підводні човни у співпраці зі США і Великою Британією, а не купувати їх у французької фірми. Про це повідомляє УНН із посиланням на France Info.

Цитата:

"Це справді удар у спину. Ми побудували відносини довіри з Австралією, але цю довіру зрадили",  — заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Rupture du "contrat du siècle" : "C'est vraiment un coup dans le dos. On avait construit avec l'Australie une relation de confiance, cette confiance est trahie", déclare Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères

Suivez le direct ⤵https://t.co/cEwi3c61QM pic.twitter.com/QiNxZcBmSR

— franceinfo (@franceinfo) September 16, 2021

Деталі

Критика Франції пов'язана з контрактом французької фірми Naval Group про поставку Австралії 12 підводних човнів на суму майже в 56 млрд євро. Угоду щодо підводних човнів називали "угодою століття".

Після оголошення про створення альянсу з США і Британією Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй французьких субмарин зі звичайним двигуном, пише DW.

Ле Дріан при цьому звинуватив президента США Джо Байдена в тому, що той діє в стилі свого попередника Дональда Трампа.

"Це одностороннє, брутальне і непередбачуване рішення дуже нагадує те, що робив пан Трамп. З слів президента Байдена ми несподівано дізналися, що контракт, укладений між Францією і Австралією, припинений, а США запропонують австралійцям ядерну угоду, про зміст якої нам нічого не відомо. Так не чинять з союзниками. Ми зовсім недавно говорили про все це з США і ось тепер - цей розрив. Це не лізе ні в які ворота", - підкреслив голова МЗС Франції.

Нагадаємо

США, Велика Британія і Австралія домовилися про партнерство у сфері оборони і безпеки — AUKUS, у межах якого Австралія вперше в історії побудує підводні човни з ядерними силовими установками. 

Як пояснюють аналітики ВВС, Австралія та її союзники занепокоєні зростанням військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У межах партнерства країн AUKUS Австралія отримає від союзників технології будівництва атомних підводних човнів і стане  сьомою країною у світі, у якій з'явиться такий флот.

Посольство КНР у Вашингтоні закликало учасників союзу відмовитися від мислення холодної війни.

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