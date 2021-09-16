"Удар в спину": Франция сделала резкое заявление из-за срыва контракта по субмаринам с Австралией
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил решение Австралии строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с США и Великобританией, а не покупать их у французской фирмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France Info.
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"Это действительно удар в спину. Мы построили отношения доверия с Австралией, но это доверие предали", — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Rupture du "contrat du siècle": "C'est vraiment un coup dans le dos. On avait construit avec l'Australie une relation de confiance, cette confiance est trahie", déclare Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères
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Детали
Критика Франции связана с контрактом французской фирмы Naval Group о поставке Австралии 12 подводных лодок на сумму почти в 56 млрд евро. Договор по подводным лодкам называли "соглашением века".
После объявления о создании альянса с США и Британией Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставках ей французских субмарин с обычным двигателем, пишет DW.
Ле Дриан при этом обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот действует в стиле своего предшественника Дональда Трампа.
"Это одностороннее, брутальное и непредсказуемое решение очень напоминает то, что делал господин Трамп. Из слов президента Байдена мы неожиданно узнали, что контракт, заключенный между Францией и Австралией, прекращен, а США предложат австралийцам ядерную сделку, о содержании которой нам ничего не известно. Так не поступают с союзниками. Мы совсем недавно говорили обо всем этом с США и вот теперь - этот разрыв. Это не лезет ни в какие ворота", - подчеркнул глава МИД Франции.
Напомним
США, Великобритания и Австралия договорились о партнерстве в сфере обороны и безопасности — AUKUS, в рамках которого Австралия впервые в истории построит подводные лодки с ядерными силовыми установками.
Как объясняют аналитики ВВС, Австралия и ее союзники обеспокоены ростом военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках партнерства стран AUKUS Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подводных лодок и станет седьмой страной в мире, у которой появится подобный флот.
Посольство КНР в Вашингтоне призвало участников союза отказаться от мышления холодной войны.