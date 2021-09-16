США, Велика Британія і Австралія створили оборонний альянс

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. США, Велика Британія і Австралія домовилися про тісне партнерство в сфері оборони і безпеки - AUKUS, у межах якого Австралія вперше в історії побудує підводні човни з ядерними силовими установками. Презентацію AUKUS провели лідери країн - Джо Байден, Борис Джонсон і Скотт Моррісон, повідомляє УНН.

Цитата:

"AUKUS - нове посилене тристороннє партнерство в галузі безпеки між Австралією, Сполученим Королівством та Сполученими Штатами. AUKUS: партнерство, у якому наші технології, наші вчені, наша промисловість, наші сили оборони - усі працюють разом, щоб створити більш безпечний і захищений регіон, що врешті принесе користь всім", - сказав Моррісон.

Прем'єр Австралії зазначив також, що AUKUS збільшуватиме внесок у зростаючу мережу партнерських відносин в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Підводні човни для Австралії

"Першою великою ініціативою AUKUS буде поставка атомного підводного флоту для Австралії. Протягом наступних 18 місяців ми будемо працювати разом, щоб визначити найкращий шлях для досягнення цієї мети. Це буде включати в себе ретельне вивчення того, що нам потрібно зробити для виконання наших обов'язків з управління ядерною енергією тут, в Австралії", - зазначив Моррісон.

Австралія має намір будувати ці підводні човни в Аделаїді "у тісній співпраці з Великою Британією і США".

"Але дозвольте мені внести ясність: Австралія не прагне отримати ядерну зброю або створити цивільний ядерний потенціал. І ми продовжимо виконувати всі наші зобов'язання щодо ядерного нерозповсюдження", - додав Моррісон.

Крилаті ракети Tomahawk

Прем'єр-міністр Австралії оголосив також, що країна придбає американські крилаті ракети великої дальності Tomahawk.

"Ми будемо підвищувати наші можливості для нанесення ударів на великі відстані, включаючи крилаті ракети "Томагавк", які будуть встановлені на есмінці Королівського військово-морського флоту Австралії типу "Хобарт", і протиракетні ракети класу "повітря-земля" для збільшеної дальності наших королівських ВПС Австралії", - сказав Моррісон, якого цитує AFP.

Доповнення

Як пояснюють аналітики ВВС, Австралія та її союзники занепокоєні зростанням військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У межах партнерства країн AUKUS (Австралія, Велика Британія, США) Австралія отримає від союзників технології будівництва атомних підводних човнів і стане всього лише сьомою країною в світі, у якій з'явиться подібний флот.

Також три країни мають намір тісно співпрацювати в кіберсфері і квантових технологіях.

Посольство КНР у Вашингтоні закликало учасників союзу відмовитися від мислення холодної війни.

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