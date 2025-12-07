Українці почали отримувати 6500 гривень допомоги в рамках “Зимової підтримки”: хто може претендувати на виплати

У неділю, 7 грудня, в Україні почалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян в рамках "Зимової підтримки". Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людини. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Почалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян. Частина банків ще проводять виплату. Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людини. Оформити її через "Дію" або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня - повідомила Свириденко.

Вона наголосила, що програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; діти ВПО, які отримують виплати на проживання; діти із малозабезпечених сімей; люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО; одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.

Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після надходження коштів.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 у рамках "Зимової підтримки". Кошти зможуть отримати діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.