Українці почали отримувати 6500 гривень допомоги в рамках “Зимової підтримки”: хто може претендувати на виплати

$42.180.00
49.230.00
ukenru
11:06 • 6010 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 35839 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 48113 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 55776 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 53024 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 56988 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 55103 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 40008 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 83967 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 44558 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.4м/с
86%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини7 грудня, 04:08 • 13304 перегляди
У Судані бойовики обстріляли дитсадок та лікарню: понад 110 загиблих, майже пів сотні - діти7 грудня, 04:26 • 10715 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами: детальний прогноз на 7 грудняPhoto7 грудня, 04:46 • 4218 перегляди
росія і Китай провели спільні протиракетні навчання - Reuters7 грудня, 05:17 • 5258 перегляди
Підпалила сина за зловживання алкоголем: жительку Київщини засудили на 14 років7 грудня, 06:37 • 3868 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 40850 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 50489 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 63678 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 83967 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 72549 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Ілон Маск
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Кременчук
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 36344 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 45645 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 47065 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 61102 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 59138 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

Українці почали отримувати 6500 гривень допомоги в рамках “Зимової підтримки”: хто може претендувати на виплати

Київ • УНН

 • 160 перегляди

В Україні стартували перші виплати 6500 гривень в рамках програми "Зимова підтримка". На допомогу вже подалися понад 323 тисячі людей, серед яких діти під опікою, діти з інвалідністю та одинокі пенсіонери.

Українці почали отримувати 6500 гривень допомоги в рамках “Зимової підтримки”: хто може претендувати на виплати

У неділю, 7 грудня, в Україні почалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян в рамках "Зимової підтримки". Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людини. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Почалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян. Частина банків ще проводять виплату. Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людини. Оформити її через "Дію" або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня

- повідомила Свириденко.

Вона наголосила, що програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; діти ВПО, які отримують виплати на проживання; діти із малозабезпечених сімей; люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО; одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.

Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після надходження коштів.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 у рамках "Зимової підтримки". Кошти зможуть отримати діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаФінанси
Пенсійний вік
Кабінет Міністрів України
Україна