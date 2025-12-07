Украинцы начали получать 6500 гривен помощи в рамках "Зимней поддержки": кто может претендовать на выплаты

В воскресенье, 7 декабря, в Украине начались первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан в рамках "Зимней поддержки". Всего на эту выплату уже подались 323 443 человека. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Начались первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан. Часть банков еще производят выплату. Всего на эту выплату уже подались 323 443 человека. Оформить ее через "Дію" или в отделении Пенсионного фонда до 17 декабря - сообщила Свириденко.

Она подчеркнула, что программа рассчитана на людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке: дети под опекой или попечительством; дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях; дети ВПЛ, получающие выплаты на проживание; дети из малообеспеченных семей; люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ; одинокие пенсионеры, с надбавкой на уход.

Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь в течение 6 месяцев после поступления средств.

Напомним

Кабинет министров Украины утвердил программу выплат одноразовой денежной помощи в размере 6500 в рамках "Зимней поддержки". Средства смогут получить дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры.