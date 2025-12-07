$42.180.00
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 35696 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 47978 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 55656 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 52930 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 56942 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 55076 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 39998 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 83908 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 44538 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Украинцы начали получать 6500 гривен помощи в рамках "Зимней поддержки": кто может претендовать на выплаты

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Украине стартовали первые выплаты 6500 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". За помощью уже обратились более 323 тысяч человек, среди которых дети под опекой, дети с инвалидностью и одинокие пенсионеры.

Украинцы начали получать 6500 гривен помощи в рамках "Зимней поддержки": кто может претендовать на выплаты

В воскресенье, 7 декабря, в Украине начались первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан в рамках "Зимней поддержки". Всего на эту выплату уже подались 323 443 человека. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Начались первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан. Часть банков еще производят выплату. Всего на эту выплату уже подались 323 443 человека. Оформить ее через "Дію" или в отделении Пенсионного фонда до 17 декабря

- сообщила Свириденко.

Она подчеркнула, что программа рассчитана на людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке: дети под опекой или попечительством; дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях; дети ВПЛ, получающие выплаты на проживание; дети из малообеспеченных семей; люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ; одинокие пенсионеры, с надбавкой на уход.

Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь в течение 6 месяцев после поступления средств.

Напомним

Кабинет министров Украины утвердил программу выплат одноразовой денежной помощи в размере 6500 в рамках "Зимней поддержки". Средства смогут получить дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры.

Павел Башинский

