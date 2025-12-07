$42.180.00
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 33718 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 45948 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 53853 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 51526 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 56140 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 54558 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39826 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 82925 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 44167 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Спроба державного перевороту в Беніні: МВС країни заявило про зрив заколоту

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Міністр внутрішніх справ Беніну Алассан Сейду заявив про зрив спроби державного перевороту, організованої групою солдатів. Раніше військові оголосили про усунення президента Патріса Талона та розпуск уряду.

Спроба державного перевороту в Беніні: МВС країни заявило про зрив заколоту
Фото: AP. Президент Беніну Патріс Талон

Міністр внутрішніх справ Беніну Алассан Сейду заявив, що спроба державного перевороту, про яку раніше оголосила група солдатів, була "зірвана". Про це повідомляють ЗМІ, пише УНН.

Деталі

У відеозверненні на Facebook Сейду повідомив, що рано-вранці у неділю, 7 грудня, "невелика група солдатів розпочала заколот з метою дестабілізації держави та її інституцій". Міністр наголосив, що Збройні сили Беніну та їхнє керівництво, "вірні своїй присязі, залишилися відданими республіці".

Раніше група військових, яка назвала себе Військовим комітетом з питань відродження, виступила в ефірі державного телебачення Беніну, оголосивши про усунення президента Патріса Талона, розпуск уряду та всіх державних установ. Солдати заявили, що новим лідером військового комітету призначено підполковника Паскаля Тігрі.

Довідково

Після здобуття незалежності від Франції у 1960 році Бенін пережив численні державні перевороти, але з 1991 року країна вважалася політично стабільною.

Державний переворот у Беніні: військові оголосили про усунення президента Талона та розпуск уряду – ЗМІ07.12.25, 11:52 • 1908 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
