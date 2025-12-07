Спроба державного перевороту в Беніні: МВС країни заявило про зрив заколоту

Фото: AP. Президент Беніну Патріс Талон

Міністр внутрішніх справ Беніну Алассан Сейду заявив, що спроба державного перевороту, про яку раніше оголосила група солдатів, була "зірвана". Про це повідомляють ЗМІ, пише УНН.

Деталі

У відеозверненні на Facebook Сейду повідомив, що рано-вранці у неділю, 7 грудня, "невелика група солдатів розпочала заколот з метою дестабілізації держави та її інституцій". Міністр наголосив, що Збройні сили Беніну та їхнє керівництво, "вірні своїй присязі, залишилися відданими республіці".

Раніше група військових, яка назвала себе Військовим комітетом з питань відродження, виступила в ефірі державного телебачення Беніну, оголосивши про усунення президента Патріса Талона, розпуск уряду та всіх державних установ. Солдати заявили, що новим лідером військового комітету призначено підполковника Паскаля Тігрі.

Довідково

Після здобуття незалежності від Франції у 1960 році Бенін пережив численні державні перевороти, але з 1991 року країна вважалася політично стабільною.

Державний переворот у Беніні: військові оголосили про усунення президента Талона та розпуск уряду – ЗМІ