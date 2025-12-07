Попытка государственного переворота в Бенине: МВД страны заявило о срыве мятежа

Фото: AP. Президент Бенина Патрис Талон

Министр внутренних дел Бенина Алассан Сейду заявил, что попытка государственного переворота, о которой ранее объявила группа солдат, была "сорвана". Об этом сообщают СМИ, пишет УНН.

Подробности

В видеообращении на Facebook Сейду сообщил, что рано утром в воскресенье, 7 декабря, "небольшая группа солдат начала мятеж с целью дестабилизации государства и его институтов". Министр подчеркнул, что Вооруженные силы Бенина и их руководство, "верные своей присяге, остались преданными республике".

Ранее группа военных, назвавшая себя Военным комитетом по вопросам возрождения, выступила в эфире государственного телевидения Бенина, объявив об отстранении президента Патриса Талона, роспуске правительства и всех государственных учреждений. Солдаты заявили, что новым лидером военного комитета назначен подполковник Паскаль Тигри.

Справка

После обретения независимости от Франции в 1960 году Бенин пережил многочисленные государственные перевороты, но с 1991 года страна считалась политически стабильной.

Государственный переворот в Бенине: военные объявили об отстранении президента Талона и роспуске правительства – СМИ