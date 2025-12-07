$42.180.00
11:06
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили
5 декабря, 14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
5 декабря, 11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Попытка государственного переворота в Бенине: МВД страны заявило о срыве мятежа

Киев • УНН

 24 просмотра

Министр внутренних дел Бенина Алассан Сейду заявил о срыве попытки государственного переворота, организованной группой солдат. Ранее военные объявили об отстранении президента Патриса Талона и роспуске правительства.

Попытка государственного переворота в Бенине: МВД страны заявило о срыве мятежа
Фото: AP. Президент Бенина Патрис Талон

Министр внутренних дел Бенина Алассан Сейду заявил, что попытка государственного переворота, о которой ранее объявила группа солдат, была "сорвана". Об этом сообщают СМИ, пишет УНН.

Подробности

В видеообращении на Facebook Сейду сообщил, что рано утром в воскресенье, 7 декабря, "небольшая группа солдат начала мятеж с целью дестабилизации государства и его институтов". Министр подчеркнул, что Вооруженные силы Бенина и их руководство, "верные своей присяге, остались преданными республике".

Ранее группа военных, назвавшая себя Военным комитетом по вопросам возрождения, выступила в эфире государственного телевидения Бенина, объявив об отстранении президента Патриса Талона, роспуске правительства и всех государственных учреждений. Солдаты заявили, что новым лидером военного комитета назначен подполковник Паскаль Тигри.

Справка

После обретения независимости от Франции в 1960 году Бенин пережил многочисленные государственные перевороты, но с 1991 года страна считалась политически стабильной.

Государственный переворот в Бенине: военные объявили об отстранении президента Талона и роспуске правительства – СМИ
07.12.25, 11:52

Степан Гафтко

