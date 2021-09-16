США, Великобритания и Австралия создали оборонительный альянс

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 126624 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 142206 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 119350 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117021 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 149652 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123574 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 166014 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143430 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179761 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173048 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия предоставит Украине 5000 ракет-перехватчиков LMM: детали сделки на £1.6 млрд

Британия предоставит Украине 5000 ракет-перехватчиков LMM: детали сделки на £1.6 млрд

2 марта, 19:16 • 45661 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 81372 просмотра
Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине

Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине

2 марта, 19:43 • 47762 просмотра
Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

2 марта, 20:12 • 39132 просмотра
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 40122 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 142206 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 149652 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 311136 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 277914 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 262582 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 126592 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 124947 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 165999 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 122014 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 121728 просмотра
Актуальное
США, Великобритания и Австралия создали оборонительный альянс

США, Великобритания и Австралия создали оборонительный альянс

Киев  •  УНН

 • 50941 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. США, Великобритания и Австралия договорились о тесном партнерстве в сфере обороны и безопасности - AUKUS, в рамках которого Австралия впервые в истории построит подводные лодки с ядерными силовыми установками. Презентацию AUKUS провели лидеры стран - Джо Байден, Борис Джонсон и Скотт Моррисон, сообщает УНН.

Цитата:

"AUKUS - новое усиленное трехстороннее партнерство в области безопасности между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами. AUKUS: партнерство, в котором наши технологии, наши ученые, наша промышленность, наши силы обороны - все работают вместе, чтобы создать более безопасный и защищенный регион, что в конце концов принесет пользу всем", - сказал Моррисон.

Премьер Австралии отметил также, что AUKUS будет увеличивать вклад в растущую сеть партнерских отношений в Индо-Тихоокеанском регионе.

Подводные лодки для Австралии

"Первой большой инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии. В течение следующих 18 месяцев мы будем работать вместе, чтобы определить лучший путь для достижения этой цели. Это будет включать в себя тщательное изучение того, что нам нужно сделать для выполнения наших обязанностей по управлению ядерной энергией здесь, в Австралии", - отметил Моррисон.

Австралия намерена строить эти подводные лодки в Аделаиде "в тесном сотрудничестве с Великобританией и США".

"Но позвольте мне внести ясность: Австралия не стремится получить ядерное оружие или создать гражданский ядерный потенциал. И мы продолжим выполнять все наши обязательства по ядерному нераспространению", - добавил Моррисон.

Крылатые ракеты Tomahawk

Премьер-министр Австралии объявил также, что страна приобретет американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.

"Мы будем повышать наши возможности для нанесения ударов на большие расстояния, включая крылатые ракеты "Томагавк", которые будут установлены на эсминцы Королевского военно-морского флота Австралии типа "Хобарт", и противоракетные ракеты класса "воздух-земля" для увеличенной дальности наших королевских ВВС Австралии", - сказал Моррисон, которого цитирует AFP.

Дополнение

Как объясняют аналитики ВВС, Австралия и ее союзники обеспокоены ростом военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках партнерства стран AUKUS (Австралия, Великобритания, США) Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подводных лодок и станет всего лишь седьмой страной в мире, у которой появится подобный флот.

Также три страны намерены тесно сотрудничать в киберсфере и квантовых технологиях.

Посольство КНР в Вашингтоне призвало участников союза отказаться от мышления холодной войны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы