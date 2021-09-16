У Китаї назвали пакт про безпеку AUKUS "безвідповідальним" і "дестабілізуючим": чому

Цитата

"Рішення США і Великої Британії експортувати в Австралію високочутливі технології атомних підводних човнів ще раз доводить, що вони використовують ядерний експорт для геополітичних вигод... що вкрай безвідповідально", - заявив на пресконференції прессекретар міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні, далі продовживши: "Угода AUKUS про постачання Австралії атомних підводних човнів серйозно підриває регіональний мир і стабільність, підсилює гонку озброєнь і підриває договір про нерозповсюдження, - сказав Чжао. - Китай буде приділяти пильну увагу розвитку угоди з AUKUS. Відповідним країнам слід відмовитися від свого менталітету "холодної війни" і гри з нульовою сумою. В іншому випадку вони піднімуть камінь, який впаде на їхні власні ноги".

Деталі

Представник додав: "Якщо Австралія - ​​як країна, яка не володіє ядерною зброєю, яка підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї і Договір про без'ядерну зону в південній частині Тихого океану - імпортує технології ядерних підводних човнів, у її сусідів і міжнародного співтовариства будуть причини сумніватися в її щирості в виконанні договорів".

Що передувало

Китай в четвер денонсував новий Індо-Тихоокеанський союз безпеки між Сполученими Штатами, Великою Британією та Австралією, заявивши, що таке партнерство не повинно бути націлене на треті країни, і попередивши про "посилення гонки озброєнь" в регіоні.

Відповідно до угоди, яка отримала назву AUKUS, США і Велика Британія нададуть Австралії технології і можливості для розгортання атомних підводних човнів. Австралія не буде розміщувати ядерну зброю, а буде використовувати ядерні рухові установки для судів в захисті від загроз.

Франція, назвала ці плани "жорстокими і непередбачуваними".

Сполучені Штати і їх союзники шукають способи "дати відсіч" зростаючому впливу Китаю, особливо його військовому нарощуванню, тиску на Тайвань і розгортанню військ в спірному Південно-Китайському морі.

В 2016 році, Австралія і французька суднобудівна компанія Naval Group уклали угоду зі створення нового підводного флоту вартістю 40 мільярдів доларів для заміни підводних човнів Collins, яким вже понад два десятиліття.

Доповнення

Нові підводні човни набагато швидші іх важче виявити, ніж флот зі звичайними двигунами. Вони можуть залишатися під водою протягом декількох місяців, стріляти ракетами на великі відстані.

Аналітики вважають, що їх розміщення в Австралії має вирішальне значення для впливу США в регіоні.

США діляться своїми підводними технологіями вперше за 50 років. Раніше вони ділилися технологіями тільки з Великою Британією.

Австралія стане сьомою країною в світі, яка експлуатує атомні підводні човни, після США, Великої Британії, Франції, Китаю, Індії та Росії.

Тим часом Нова Зеландія заявила, що заборонить підводним човнам Австралії заходити в свої води відповідно до існуючої політики щодо присутності атомних підводних човнів.

Нова Зеландія, хоча і є членом Five Eyes, більш обережно підходить до співпраці з США та Китаєм в Тихоокеанському регіоні.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що її країні не пропонували приєднатися до пакту AUKUS.