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В Китае назвали пакт о безопасности AUKUS "безответственным" и "дестабилизирующим": почему

В Китае назвали пакт о безопасности AUKUS "безответственным" и "дестабилизирующим": почему

Киев  •  УНН

 • 30997 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Китай в четверг назвал пакт о безопасности AUKUS между Австралией, США и Великобританией "безответственным", заявив, что он "дестабилизирует" регион, сообщает газета Global Times, передает УНН.

Цитата

"Решение США и Великобритании экспортировать в Австралию высокочувствительные технологии атомных подводных лодок еще раз доказывает, что они используют ядерный экспорт для геополитических выгод... что крайне безответственно", - заявил на пресс-конференции пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяне, дальше продолжив: "Соглашение AUKUS о поставках Австралии атомных подводных лодок серьезно подрывает региональный мир и стабильность, усиливает гонку вооружений и подрывает договор о нераспространении, - сказал Чжао. - Китай будет уделять пристальное внимание развитию соглашения с AUKUS. Соответствующим странам следует отказаться от своего менталитета "холодной войны" и игры с нулевой суммой. В противном случае они поднимут камень, который упадет на их собственные ноги".

Детали

Представитель добавил: "Если Австралия - как страна, не обладающая ядерным оружием, которая подписала Договор о нераспространении ядерного оружия и Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана - импортирует технологии ядерных подводных лодок, у ее соседей и международного сообщества будут причины сомневаться в ее искренности в исполнении договоров".

Что предшествовало

Китай в четверг денонсировал новый Индо-Тихоокеанский союз безопасности между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией, заявив, что такое партнерство не должно быть нацелено на третьи страны, и предупредив об "усилении гонки вооружений" в регионе.

В соответствии с соглашением, которое получило название AUKUS, США и Великобритания предоставят Австралии технологии и возможности для развертывания атомных подводных лодок. Австралия не будет размещать ядерное оружие, а будет использовать ядерные двигательные установки для судов в защите от угроз.

Франция назвала эти планы "жестокими и непредсказуемыми".

Соединенные Штаты и их союзники ищут способы "дать отпор" растущему влиянию Китая, особенно его военному наращиванию, давлению на Тайвань и развертыванию войск в спорном Южно-Китайском море.

В 2016 году, Австралия и французская судостроительная компания Naval Group заключили соглашение по созданию нового подводного флота стоимостью 40 млрд долларов для замены подводных лодок Collins, которым уже более двух десятилетий.

Дополнение

Новые подводные лодки гораздо быстрее их труднее обнаружить, чем флот с обычными двигателями. Они могут оставаться под водой в течение нескольких месяцев, стрелять ракетами на большие расстояния.

Аналитики считают, что их размещение в Австралии имеет решающее значение для влияния США в регионе.

США делятся своими подводными технологиями впервые за 50 лет. Ранее они делились технологиями только с Великобританией.

Австралия станет седьмой страной в мире, которая эксплуатирует атомные подводные лодки, после США, Великобритании, Франции, Китая, Индии и России.

Между тем Новая Зеландия заявила, что запретит подводным лодкам Австралии заходить в свои воды в соответствии с существующей политикой относительно присутствия атомных подводных лодок.

Новая Зеландия, хотя и является членом Five Eyes, более осторожно подходит к сотрудничеству с США и Китаем в Тихоокеанском регионе.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что ее стране не предлагали присоединиться к пакту AUKUS.

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