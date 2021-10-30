Джо Байден признал неуклюжесть действий США по Франции

Контекст

В последнее время в отношениях Вашингтона и Парижа возникла напряженность после того, как Австралия в свете заключения этого трехстороннего партнерства AUKUS заявила о расторжении соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которой составил 56 миллиардов евро.

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Франция и США в последние недели осуществили ряд конкретных мер для укрепления сотрудничества, заявил, в свою очередь, Макрон, выразив надежду, что в будущем больше не будет допущено подобных ситуаций. “Мы прояснили, что такое европейская оборона и что она абсолютно соотносится с НАТО. Мы прояснили, что означает европейский суверенитет и его важность для международной безопасности”, — заявил президент Франции.

Как сообщили в Белом доме, Байден и Макрон подтвердили свою поддержку диалога между ЕС и США по вопросам безопасности. Обсуждавшиеся на переговорах темы включали также Россию, Китай, энергетику и вопросы ядерной сферы, говорится в отчете пресс-пула Белого дома.

Папа римский беседовал с Байденом больше часа

Ранее в тот же день Джо Байден встретился с папой римским Франциском. На встрече были затронули проблемы борьбы с пандемией и преодоления климатического кризиса, сообщила пресс-служба Белого дома. Аудиенция длилась 1 час 15 минут, что считается рекордным по продолжительности временем. Байден — второй в истории США после Джона Кеннеди президент-католик. Встрече Байдена и понтифика предшествовал визит в Ватикан госсекретаря США Энтони Блинкена в конце июня. Тогда были заложены основы для нормализации отношений между США и Ватиканом после острых разногласий, возникших в годы президентства Дональда Трампа.

Байден прибыл в Европу в ночь на пятницу для участия во встрече лидеров стран Группы двадцати в Риме и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. Первой его остановкой в рамках этого турне стал Ватикан. Саммит “большой двадцатки” состоится в Риме 30-31 октября.