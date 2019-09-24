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Тунберґ звернулась до ООН: ми – на порозі масового вимирання

Тунберґ звернулась до ООН: ми – на порозі масового вимирання

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Шведська активістка Ґрета Тунберґ, яка вже стала символом світового екологічного руху молоді, виступила перед лідерами різних країн, що зібрались на саміті ООН, присвяченому стримуванню зміни клімату. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

"Це все – неправильно. Я не маю бути тут. Я маю бути у школі – на іншому боці океану", - наголосила активістка в емоційному зверненні до лідерів світу.

Тунберґ звинуватила посадовців в тому, що вони не вживають необхідних дій, щоб попередити кризу в сфері клімату і зневажають наукові факти, що підтверджують наближення екологічної катастрофи.

"Ви всі звертається до нас, молоді, у пошуку надії. Як ви можете? - продовжила активістка. - Ви вкрали мої мрії і моє дитинство вашими порожніми словами. Але мені іще пощастило. Люди страждають. Люди вмирають, екосистеми руйнуються. Ми – на порозі масового вимирання, і все, про що ви можете говорити – це гроші, і казочки про вічне економічне зростання. Як ви смієте?"

Разом із 15 молодими активістами з 12 країн Ґрета оголосила про подання скарги до ООН. В скарзі активісти заявляють, що своєю бездіяльністю в сфері збереження клімату, світові лідери порушують права дітей.

Нагадаємо, у Нью-Йорку проходить кліматичний саміт молоді.

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