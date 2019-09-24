Тунберґ звернулась до ООН: ми – на порозі масового вимирання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Шведська активістка Ґрета Тунберґ, яка вже стала символом світового екологічного руху молоді, виступила перед лідерами різних країн, що зібрались на саміті ООН, присвяченому стримуванню зміни клімату. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
"Це все – неправильно. Я не маю бути тут. Я маю бути у школі – на іншому боці океану", - наголосила активістка в емоційному зверненні до лідерів світу.
Тунберґ звинуватила посадовців в тому, що вони не вживають необхідних дій, щоб попередити кризу в сфері клімату і зневажають наукові факти, що підтверджують наближення екологічної катастрофи.
"Ви всі звертається до нас, молоді, у пошуку надії. Як ви можете? - продовжила активістка. - Ви вкрали мої мрії і моє дитинство вашими порожніми словами. Але мені іще пощастило. Люди страждають. Люди вмирають, екосистеми руйнуються. Ми – на порозі масового вимирання, і все, про що ви можете говорити – це гроші, і казочки про вічне економічне зростання. Як ви смієте?"
Разом із 15 молодими активістами з 12 країн Ґрета оголосила про подання скарги до ООН. В скарзі активісти заявляють, що своєю бездіяльністю в сфері збереження клімату, світові лідери порушують права дітей.
Нагадаємо, у Нью-Йорку проходить кліматичний саміт молоді.