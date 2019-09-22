У Нью-Йорку проходить кліматичний саміт молоді
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН у суботу, 21 вересня, розпочався Молодіжний кліматичний саміт. В ньому беруть участь близько 700 екологічних активістів, які ділитимуться інформацією щодо негативних наслідків кліматичних змін та заходів, які, на їхню думку, можна вжити для запобігання цьому. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і AFP.
Саміт відбувається як можливість для молодих людей долучитися до боротьби зі зміною клімату. "Ми багато разів чули, що наше покоління буде відповідати за проблеми, які створили нинішні лідери, і ми не будемо пасивно чекати: зараз нам час бути лідерами", - заявив під час заходу 19-річний аргентинський активіст Бруно Родрігес.
Саміт розпочався на наступний день після того, як по всьому світу пройшли масові демонстрації на захист клімату. За даними організаторів, участь в них взяли близько чотирьох мільйонів людей. "Вчора мільйони людей по всьому світу, особливо молодих, вийшли на марші та вимагали реальних кліматичних дій. Ми показали, що ми об'єднались, і ми, молодь, не зупинимося", - заявила ініціаторка кліматичного руху Fridays for Future, 16-річна шведська школярка Грета Тунберг, додавши, що демонстрації, які відбулись, були "лише початком".
Нагадаємо, Трамп проігнорує кліматичний саміт в ООН.