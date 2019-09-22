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CNN: Трамп проігнорує кліматичний саміт в ООН

CNN: Трамп проігнорує кліматичний саміт в ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп планує проігнорувати саміт світових лідерів щодо викликів, пов'язаних зі глобальними кліматичними змінами, який відбудеться в рамках високих зустрічей на 74-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Замість цього американський лідер організував власний захід, присвячений проблемам переслідування на релігійній основі, який пройде одночасно з кліматичним самітом.

"Це ще одне підтвердження самоусунення Трампа від розгляду питань зміни клімату разом з іншими світовими колегами", - зазначає видання.

Востаннє подібна ситуація сталася під час саміту G7 у Франції. Тоді Трамп пропустив сесію, присвячену змінам клімату, на якій були присутні всі інші світові лідери.

"Цього разу він ігнорує подію, на якій виступатимуть з короткими зауваженнями і закликами десятки світових лідерів", - зауважується в публікації. При цьому зазначається, що на цей захід ООН були запрошені не всі лідери держав, що прибувають в Нью-Йорк.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не вірить висновкам доповіді Білого дому з питань зміни клімату.

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