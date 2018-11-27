Трамп заявив, що не вірить висновкам доповіді Білого дому з питань зміни клімату

“Я бачив його, я частково з ним ознайомився, з ним все в порядку”, — сказав він про доповідь, відповідаючи у понеділок на запитання журналістів на Південній галявині Білого дому перед вильотом в штат Міссісіпі. Відповідаючи на уточнююче питання про руйнівні наслідки зміни клімату для економіки, Трамп додав: “Я не вірю в це”.

“На даний момент у нас найкраща екологічна ситуація за весь час, і це дуже важливо для мене. Але якщо ми будемо дотримуватися чистоти, а всі інші регіони на Землі будуть брудними, це недобре”, — заявив він.

Нагадуємо, адміністрація США в п’ятницю опублікувала спільну доповідь урядових агентств з проблеми зміни клімату, в якій говориться, що на території країни вже відчуваються його наслідки. Укладачі доповіді, зокрема, вважають, що в США з цієї причини почастішали лісові пожежі і урагани. Вони також попередили про згубні наслідки глобального потепління для економіки країни. Автори відзначають, що зростання температури на Землі, який спостерігається за останнє сторіччя, можна пояснити лише впливом діяльності людини, зокрема, викидами парникових газів.