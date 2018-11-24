Зміни клімату стали причиною лісних пожеж та ураганів у США - Білий дім

“Середня температура у світі зросла на 1,8 градуса за Фаренгейтом (приблизно 1 градус за Цельсієм — ред.) з 1901 по 2016 рік, спостереження вчених не підтверджують жодної теорії про природні причини потепління... Потепління, яке спостерігається за останнє сторіччя, можна пояснити лише впливом діяльності людини, зокрема, викидами парникових газів, що зробили вплив на клімат”, — йдеться в доповіді, витяги з якої наводить американське видання.

Президент Сполучених Штатів, у свою чергу, неодноразово висловлював сумніви стосовно того, що зміна клімату на Землі відбувається через вплив людини. Так, раніше він заявляв, що є вчені, які не приймають теорію глобального потепління. Деякі дослідники можуть дотримуватися тієї чи іншої позиції з питання зміни клімату, керуючись політичними мотивами, вважає Трамп.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп, у березні минулого року, підписав указ, який знімає обмеження, введені екс-президентом Бараком Обамою і спрямовані на боротьбу зі зміною клімату.