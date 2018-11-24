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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104814 просмотра

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Изменения климата стали причиной лесных пожаров и ураганов в США - Белый дом

Изменения климата стали причиной лесных пожаров и ураганов в США - Белый дом

Киев  •  УНН

 • 13500 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Администрацией США был опубликован доклад правительственных агентств, специализирующихся на проблемах изменения климата, в котором говорится, что на территории страны уже ощущается изменение климата. Как говорится в издании The Hill, составители доклада считают, что в США по этой причине участились лесные пожары и ураганы, сообщает УНН.

“Средняя температура в мире выросла на 1,8 градуса по Фаренгейту (примерно 1 градус по Цельсию — ред.) с 1901 по 2016 год, наблюдения ученых не подтверждают ни одной теории о естественных причинах потепления... Потепление, которое наблюдается в последнее столетие, можно объяснить только влиянием деятельности человека, в частности, выбросами парниковых газов, оказавших влияние на климат”, — говорится в докладе, выдержки из которого приводит американское издание.

Президент Соединенных Штатов, в свою очередь, неоднократно выражал сомнения касательно того, что изменение климата на Земле происходит из-за влияния человека. Так, ранее он заявлял, что есть ученые, которые принимают теорию глобального потепления. Некоторые исследователи могут придерживаться той или иной позиции по вопросу изменения климата, руководствуясь политическими мотивами, считает Трамп.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп, в марте прошлого года, подписал указ, который снимает ограничения, введенные экс-президентом Бараком Обамой и направленные на борьбу с изменением климата.

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