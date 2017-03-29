Д.Трамп скасував заходи попередника по боротьбі зі зміною клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав указ, який знімає обмеження, введені екс-президентом Бараком Обамою і спрямовані на боротьбу зі зміною клімату, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Американський президент заявив, що його указ стане початком нової ери. На думку Д.рампа, заходи Б.Обами заважали розвитку енергетики, а його рішення дозволить створювати нові робочі місця.
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“Підписуючи сьогоднішній указ, я роблю історичні кроки в бік зняття обмежень в американській енергетиці, скасування втручання держави і відмови від заходів, які знищують робочі місця,” — сказав Д.Трамп.
Підкреслюється, що американський президент неодноразово називав глобальне потепління “містифікацією”.
Варто зазначити, що нові правила були введені екс-президентом у 2015 році, проте згодом федеральний суд призупинив їх дію на час розгляду скарг, які надійшли від влади ряду штатів, найбільш залежних від вугільної промисловості, а також від більш 100 компаній, зайнятих у цьому секторі.