Д.Трамп отменил меры предшественника по борьбе с изменением климата

Американский президент заявил, что его указ станет началом новой эры. По мнению Д.рампа, меры Обамы мешали развитию энергетики, а его решение позволит создавать новые рабочие места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дочь Д.Трамп убедила главу США отказаться от выхода из Парижского соглашения по климату

"Подписывая сегодняшний указ, я делаю исторические шаги в сторону снятия ограничений в американской энергетике, отмена вмешательства государства и отказа от мер, которые уничтожают рабочие места", - сказал Д.Трамп.

Подчеркивается, что американский президент неоднократно называл глобальное потепление "мистификацией".

Стоит отметить, что новые правила были введены экс-президентом в 2015 году, однако впоследствии федеральный суд приостановил их действие на время рассмотрения жалоб, поступивших от власти ряда штатов, наиболее зависимых от угольной промышленности, а также от более 100 компаний, занятых в этом секторе.