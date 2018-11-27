Трамп заявил, что не верит выводам доклада Белого дома по вопросам изменения климата

“Я видел его, я частично с ним ознакомился, с ним все в порядке”, — сказал он о докладе, отвечая в понедельник на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссисипи. Отвечая на уточняющий вопрос о разрушительных последствиях изменения климата для экономики, Трамп добавил: “Я не верю в это”.

“В настоящий момент у нас самая лучшая экологическая ситуация за все время, и это очень важно для меня. Но если мы будем соблюдать чистоту, а все остальные регионы на Земле будут грязными, это нехорошо”, — заявил он.

Напоминаем, администрация США в пятницу опубликовала совместный доклад правительственных агентств по проблеме изменения климата, в котором говорится, что на территории страны уже ощущаются его последствия. Составители доклада, в частности, считают, что в США по этой причине участились лесные пожары и ураганы. Они также предупредили о губительных последствиях глобального потепления для экономики страны. Авторы отмечают, что рост температуры на Земле, который наблюдается за последнее столетие, можно объяснить лишь влиянием деятельности человека, в частности, выбросами парниковых газов.