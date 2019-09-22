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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47753 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109573 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101468 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108677 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118926 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147908 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148390 просмотра

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CNN: Трамп проигнорирует климатический саммит в ООН

CNN: Трамп проигнорирует климатический саммит в ООН

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп планирует проигнорировать саммит мировых лидеров по вызовов, связанных с глобальными климатическими изменениями, который состоится в рамках высоких встреч на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Вместо этого американский лидер организовал собственный мероприятие, посвященное проблемам преследования на религиозной основе, который пройдет одновременно с климатическим саммитом.

"Это еще одно подтверждение самоустранение Трампа от рассмотрения вопросов изменения климата вместе с другими мировыми коллегами", - отмечает издание.

Последний раз подобная ситуация произошла во время саммита G7 во Франции. Тогда Трамп пропустил сессию, посвященную изменениям климата, на которой присутствовали все другие мировые лидеры.

"На этот раз он игнорирует событие, на которой будут выступать с короткими замечаниями и призывами десятку мировых лидеров", - отмечается в публикации. При этом отмечается, что на это мероприятие ООН были приглашены не все лидеры государств, прибывающих в Нью-Йорк.

Напомним, Трамп заявил, что не верит выводам доклада Белого дома по вопросам изменения климата.

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