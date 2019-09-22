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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 66618 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112514 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104330 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111216 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120048 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148474 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148803 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Нью-Йорке проходит климатический саммит молодежи

В Нью-Йорке проходит климатический саммит молодежи

Киев  •  УНН

 • 16216 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН в субботу, 21 сентября, начался Молодежный климатический саммит. В нем принимают участие около 700 экологических активистов, чтобы делиться информацией о негативных последствиях климатических изменений и мер, которые, по их мнению, можно принять для предотвращения этого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и AFP.

Саммит проходит как возможность для молодых людей присоединиться к борьбе с изменением климата. "Мы много раз слышали, что наше поколение будет отвечать за проблемы, которые создали нынешние лидеры, и мы не будем пассивно ждать: сейчас нам время быть лидерами", - заявил во время мероприятия 19-летний аргентинский активист Бруно Родригес.

Саммит начался на следующий день после того, как по всему миру прошли массовые демонстрации в защиту климата. По данным организаторов, участие в них приняли около четырех миллионов человек. "Вчера миллионы людей по всему миру, особенно молодых, вышли на марши и требовали реальных климатических действий. Мы показали, что мы объединились, и мы, молодежь, не остановимся", - заявила инициатор климатического движения Fridays for Future, 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, добавив, что демонстрации, которые состоялись, были "только началом".

Напомним, Трамп проигнорирует климатический саммит в ООН.

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