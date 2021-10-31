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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Глазго сегодня начинается климатический саммит ООН COP26: чего ожидать

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Более 100 глав государств и правительств со всего мира, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона, примут участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), открывающейся в воскресенье в Глазго. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайты ООН, саммита и Би-би-си.

В Глазго сегодня начинается климатический саммит ООН COP26: чего ожидать

Подробности

Накануне в крупнейший город Шотландии на две недели прибыли около 25 тыс. человек из 196 стран, включая политиков, журналистов, представителей некоммерческих организаций и бизнеса, безопасность которых будут обеспечивать 10 тыс. полицейских.

Хотя климатические конференции ООН проходят каждый год, COP26 имеет особое значение, даже не будучи юбилейной. Во-первых, она была отложена на год из-за пандемии, и организаторы признают, что задачи и охват двух конференций приходится вмещать в одну, что осложняет задачу. Во-вторых, с годовым опозданием должны быть подведены итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату на COP21 в 2015 году.

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Перед хозяином мероприятия британским премьером Борисом Джонсоном стоит задача не только убедительно показать, что соглашение работает и его цели доступны, но и способствовать тому, чтобы участники COP26 взяли на себя новые серьезные обязательства (по условиям достигнутых в Париже договоренностей это должно делаться каждые пять лет).

Снова попытки договориться

Кроме того, в Глазго стороны конвенции после нескольких неудачных попыток снова попытаются договориться о правилах имплементации Парижского соглашения, а также обеспечить стабильное оказание помощи на уровне 100 млрд долларов в год наименее экономически развитым странам, осуществляющим зеленый переход. Кроме этого, COP26 в значительной степени станет витриной для компаний, разрабатывающих и внедряющих зеленые технологии, а также привлекают финансовые институты и инвесторов, рассматривающих возможность вложения денег в низкоуглеродное экономическое развитие, которое становится глобальным трендом.

Как отмечает Би-би-си, многие нерешенные вопросы остались с предыдущей встречи в Мадриде. Именно мадридскому саммиту посвятила свое выступление в ООН шведская активистка Грета Тунберг, которая обвинила мировых лидеров в бездействии и заявила, что ее поколение фактически лишили будущего.

Впрочем, ее слова не очень помогли странам достичь согласия по многим спорным вопросам. Например, первыми изменения климата ощущают на себе развивающиеся островные государства. Повышение уровня моря медленно затапливает их территорию, засухи и продолжительные периоды жаркой погоды приводят к неурожаям.

В преддверии саммита в Глазго более 100 развивающихся стран выдвинули свои требования:

  • более богатые развитые страны должны выделить им средства для реализации всех принятых решений — то есть почти полностью профинансировать меры по борьбе с изменением климата и адаптации к нему;
  • те же развитые страны должны будут выплатить компенсацию за тот ущерб, который уже был нанесен экономике развивающихся стран глобальным потеплением;
  • перевод их экономики “на зеленые рельсы” должны будут профинансировать те же развитые страны.

Финансирование борьбы с изменением климата в странах станет, пожалуй, важнейшей темой обсуждения в Глазго.

Справочно

COP (Conference of Parties), КС — это сокращение от “Конференция сторон”. Так называется ежегодная встреча на самом высоком уровне, где представители ± 197 стран обсуждают масштабные изменения климата и пытаются договориться, какие условия необходимо соблюдать — как на государственном, так и на личном уровне — чтобы не допустить глобальной катастрофы.

Саммит проходит в рамках конвенции ООН об изменении климата — международного договора, подписанного почти 30 лет назад всеми странами и территориями земного шара (практически без исключений) и направленного на ограничение влияния человека на климат.

COP26 станет 26-м таким собранием — с тех пор, как договор вступил в силу 21 марта 1994 года. В этом году встреча состоится в Шотландии, в городе Глазго, с 31 октября по 12 ноября.

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