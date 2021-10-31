Климатический саммит COP26: Джонсон предостерег от провала Парижского соглашения по климату

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“Если встреча в Глазго терпит неудачу, тогда будет полный провал”, — сказал Джонсон. Глава британского правительства выступил на пресс-конференции после встречи лидеров стран “большой двадцатки” (G20) в Риме, на которой была достигнута договоренность ограничить глобальное потепление в пределах полутора градусов по Цельсию.

Вся надежда на саммит ООН

Открывая двухнедельный саммит в крупнейшем городе Шотландии в воскресенье, глава COP26 Алок Шарма заявил, что эти переговоры — “последняя и главная надежда” на то, что поставленную задачу удастся выполнить. Такого же мнения придерживается и Джонсон, даже несмотря на принятие в 2015 году Парижского соглашения по климату, закрепившее цель не допустить в 21 веке повышения средней температуры на планете выше двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

“Если мы не будем действовать сейчас, то Парижское соглашение будет рассматриваться в будущем не как момент, когда человечество открыло глаза на проблему, а как момент, когда оно вздрогнуло и отвернулось от нее”, — сказал Джонсон журналистам. Он приветствовал меры по борьбе с загрязнением воздуха, которые предпринимаются в таких странах, как Саудовская Аравия, Россия и США. Однако сообщил, что это, как и обязательство G20 снизить зависимость от угля в ближайшие годы, лишь “капли в быстро нагревающемся океане”.

Джонсон потребовал от участников COP26 “реального прогресса”

В преддверии саммита все больше стран представили планы сокращения выбросов CO2, но, по словам Джонсона, этого по-прежнему недостаточно. Без дальнейших действий Парижское соглашение будет “лишь клочком бумаги”, подчеркнул глава британского правительства. Джонсон потребовал от участников встречи добиться “реального прогресса”.

Лидеры стран G20 по итогам двухдневных обсуждений в Риме признали “ключевое значение” достижения глобальных нулевых выбросов парниковых газов к середине 21 века. Однако в итоговом коммюнике содержится мало конкретных обязательств, а также отсутствует четкий срок для достижения глобальной углеродной нейтральности. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, саммит “двадцатки” не оправдал ожиданий.

Украина на саммите COP26

Вечером 31 октября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26.