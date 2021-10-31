Зеленський прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

Деталі

Зазначається, що виступ Зеленського на Конференції очікується у понеділок, 1 листопада.

Також запланована низка зустрічей Володимира Зеленського з лідерами інших держав.

Додамо

Раніше в Офісі президента розповіли УНН про деталі візиту й очікування від заходу. Зокрема, там заявили, що Україні є що запропонувати в контексті протидії кліматичним змінам.

Нагадаємо

З 31 жовтня по 12 листопада 2021 року у місті Глазго відбувається 26-та Конференція сторін зі зміни клімату (COP26). Участь у ній на найвищому рівні бере й Україна.