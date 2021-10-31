Зеленский прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26

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Отмечается, что выступление Зеленского на конференции ожидается в понедельник, 1 ноября.

Также запланирован ряд встреч Владимира Зеленского с лидерами других стран.

Добавим

Ранее в Офисе президента рассказали УНН о деталях визита и ожидания от мероприятия. В частности, там заявили, что Украине есть, что предложить в контексте противодействия климатическим изменениям.

Напомним

С 31 октября по 12 ноября 2021 года в городе Глазго проходит 26-я Конференция сторон по изменению климата (COP26). Участие в ней на самом высоком уровне принимает и Украина.