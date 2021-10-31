Зеленский прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает УНН.
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Отмечается, что выступление Зеленского на конференции ожидается в понедельник, 1 ноября.
Также запланирован ряд встреч Владимира Зеленского с лидерами других стран.
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Ранее в Офисе президента рассказали УНН о деталях визита и ожидания от мероприятия. В частности, там заявили, что Украине есть, что предложить в контексте противодействия климатическим изменениям.
Напомним
С 31 октября по 12 ноября 2021 года в городе Глазго проходит 26-я Конференция сторон по изменению климата (COP26). Участие в ней на самом высоком уровне принимает и Украина.