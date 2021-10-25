Китай хоче скоротити споживання викопного палива до 20% до 2060 року

Деталі

Оприлюднені в неділю в державних китайських ЗМІ керівні принципи, у яких детально описані нові заходи з декарбонізації країни - найбільшого в світі забруднювача, з'явилися менш ніж за тиждень до того, як світові лідери з'їдуться в Глазго у Шотландії, для важливих міжнародних переговорів з питань клімату COP26. Очікується, що там вони розроблять план щодо прискорення скорочення викидів парникових газів протягом цього десятиліття.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін не покидав країну з початку пандемії і навряд чи візьме особисту участь в COP26. Уряд Китаю ще не оголосив про склад своєї делегації на саміті, пише видання.

Офіційний документ проливає більше світла на те, як Сі Цзіньпін має намір виконати попередні обіцянки з досягнення пікових викидів до 2030 року і досягнення вуглецевої нейтральності до 2060 року. Вуглецева нейтральність, або чисті нульові викиди, досягаються, коли з атмосфери зникає стільки парникових газів, скільки викинуто.

У нових керівних принципах сказано, що Китай поступово відмовиться від споживання викопного палива. До 2030 року Китай заявив, що частка споживаної енергії з джерел невикопного палива досягне 25%. Тридцять років потому, до 2060 року, Китай прагне, щоб 80% загального обсягу споживаної енергії приходилося на невикопне паливо.

При цьому до 2030 року Китай планує довести загальну потужність вітрової та сонячної енергетики до понад 1200 гігават.

Додамо

В останні місяці питання про те, чи зможе Китай виконати свої зобов'язання щодо клімату, стало предметом пильної уваги. Китай стимулював відновлення економіки через коронавірус, будуючи десятки нових вугільних електростанцій і прискорюючи будівельні проекти, базовані на викопному паливі, а недавно він збільшив видобуток вугілля, щоб послабити триваючу енергетичну кризу.