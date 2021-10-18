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Криза в сфері нерухомості та енергетики завдала удару по ВВП Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Спад у житловому будівництві і брак електроенергії в Китаї сповільнили економічне зростання країни в минулому кварталі, і є ознаки того, що проблеми будуть ще більшими, оскільки країна наближається до зими, а скорочення в сфері нерухомості зберігаються. Ситуацію проаналізувало Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Економіка Китаю в третьому кварталі сповільнилася. Національне бюро статистики Китаю повідомило в понеділок, що валовий внутрішній продукт країни виріс на 4,9% у порівнянні з минулим роком, у порівнянні з 7,9% в попередньому кварталі, що в основному відповідає прогнозам економістів. Так, опитані Bloomberg економісти в середньому прогнозували 5% зростання. 

Зазначається, що Пекін дав зрозуміти, що не поспішає стимулювати економіку, припускаючи, що в найближчі місяці зростання може і далі сповільнюватися. Це означає, що зазвичай "ненаситний" попит країни на товари для будівництва може ще більше ослабнути, відзначають аналітики.

Спад темпів зростання був у значній мірі результатом спроби Пекіна знизити фінансові ризики за рахунок уповільнення темпів кредитування сектору нерухомості, на який припадає до 25% ВВП, разом із суміжними галузями. Погіршення боргової кризи в одному з найбільших забудовників Китаю China Evergrande Group посилило проблеми галузі, зокрема продажі землі різко впали, пише агентство.

Окрім спаду в сфері нерухомості, загальнонаціональний брак вугілля призвів до падіння виробництва електроенергії в Китаї у вересні в порівнянні з попереднім місяцем, що змусило фабрики в більш ніж 20 провінціях скоротити виробництво або повністю закритися.

Китай прагне збільшити видобуток на своїх вугільних шахтах, але, вказують аналітики, обмеження з поставками електроенергії в промисловості протягом зимових місяців можуть зберігатися, особливо якщо вугілля буде використовуватися для опалення будинків.

Серйозність енергетичної кризи та уповільнення зростання ринку нерухомості здивували економістів, змусивши багатьох знизити свої річні прогнози щодо зростання ВВП країни.

"Інвестиційний бік попиту досить слабкий, і вплив нестачі електроенергії на пропозицію також досить серйозний", - заявила головний економіст по Великому Китаю в Bank of America Corp. Хелен Цяо в інтерв'ю телеканалу Bloomberg TV. За її словами, в четвертому кварталі зростання, ймовірно, сповільниться до 3-4%.

Доповнення

У березні Китай встановив "скромний" річний цільовий показник економічного зростання, що перевищує 6%, і пообіцяв створити більше робочих місць в містах, ніж в минулому році.

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