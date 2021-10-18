Кризис в сфере недвижимости и энергетики нанес удар по ВВП Китая

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108300 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 118113 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 105093 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104353 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 132695 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120533 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159174 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143088 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179508 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172924 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 49923 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 62672 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 34652 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 75893 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 45557 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 118105 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 132691 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 301349 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 268231 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 253097 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 108298 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 119459 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 159173 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 117350 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 116969 просмотра
Актуальное
Кризис в сфере недвижимости и энергетики нанес удар по ВВП Китая

Кризис в сфере недвижимости и энергетики нанес удар по ВВП Китая

Киев  •  УНН

 • 18926 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Спад в жилищном строительстве и недостаток электроэнергии в Китае замедлили экономический рост страны в прошлом квартале, и есть признаки того, что проблемы будут еще больше, поскольку страна приближается к зиме, а сокращения в сфере недвижимости сохраняются. Ситуацию проанализировало Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Экономика Китая в третьем квартале замедлилась. Национальное бюро статистики Китая сообщило в понедельник, что валовой внутренний продукт страны вырос на 4,9% по сравнению с прошлым годом, по сравнению с 7,9% в предыдущем квартале, что в основном соответствует прогнозам экономистов. Так, опрошенные Bloomberg экономисты в среднем прогнозировали 5% роста.

Отмечается, что Пекин дал понять, что не спешит стимулировать экономику, предполагая, что в ближайшие месяцы рост может и дальше замедляться. Это означает, что обычно "ненасытный" спрос страны на товары для строительства может еще больше ослабнуть, отмечают аналитики.

Спад темпов роста был в значительной степени результатом попытки Пекина снизить финансовые риски за счет замедления темпов кредитования сектора недвижимости, на который приходится до 25% ВВП, вместе со смежными отраслями. Ухудшение долгового кризиса в крупнейшем застройщике Китая China Evergrande Group усилило проблемы отрасли, в частности продажи земли резко упали, пишет агентство.

Кроме спада в сфере недвижимости, общенациональная нехватка угля привела к падению производства электроэнергии в Китае в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, что заставило фабрики в более чем 20 провинциях сократить производство или полностью закрыться.

Китай стремится увеличить добычу на своих угольных шахтах, но, указывают аналитики, ограничения с поставками электроэнергии в промышленности в течение зимних месяцев могут сохраняться, особенно если уголь будет использоваться для отопления домов.

Серьезность энергетического кризиса и замедление роста рынка недвижимости удивили экономистов, заставив многих снизить свои годовые прогнозы по росту ВВП страны.

"Инвестиционная сторона спроса довольно слабая, и влияние нехватки электроэнергии на предложение также довольно серьезно", - заявила главный экономист по Большому Китаю в Bank of America Corp. Хелен Цяо в интервью телеканалу Bloomberg TV. По ее словам, в четвертом квартале рост, вероятно, замедлится до 3-4%.

Дополнение

В марте Китай установил "скромный" годовой целевой показатель экономического роста, превышающий 6%, и пообещал создать больше рабочих мест в городах, чем в прошлом году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы