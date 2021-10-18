Кризис в сфере недвижимости и энергетики нанес удар по ВВП Китая

КИЕВ. 18 октября. УНН. Спад в жилищном строительстве и недостаток электроэнергии в Китае замедлили экономический рост страны в прошлом квартале, и есть признаки того, что проблемы будут еще больше, поскольку страна приближается к зиме, а сокращения в сфере недвижимости сохраняются. Ситуацию проанализировало Bloomberg, пишет УНН.