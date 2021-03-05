Китай встановив "низьку планку" для зростання ВВП, обіцяє більше робочих місць

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"Як загальна мета темпи зростання Китаю були встановлені на рівні понад 6% на цей рік. При встановленні цієї мети ми врахували відновлення економічної активності", - вказав прем'єр Китаю Лі Кецян у робочому звіті за 2021 рік.

Деталі

Але мета на 2021 рік була значно нижче консенсусу аналітиків, які очікували, що в цьому році зростання може перевищити 8%.

Консервативна мета зростання економіки Китаю відображає спроби продемонструвати повернення до економічної стабільності після торішніх потрясінь, пов'язаних з COVID-19, заявили політичні радники.

"Очевидно, що в цьому році зростання сягатиме понад 6%. Мета полягає в тому, щоб сказати людям, що ми повинні зосередитися на більш якісному зростанні", - прокоментував виданню прогноз радник уряду Китаю Яо Цзінюань.

У той час, як низький цільовий показник ВВП не означає, що уряд буде поспішати робити політику більш жорсткою, оскільки багато сфер економіки все ще відчувають труднощі, це дасть плановикам більше можливостей для просування реформ, зазначає видання.

Прем'єр Китаю пообіцяв стимулювати внутрішнє споживання і інновації в межах плану зі зниження залежності від зарубіжних ринків і технологій для довгострокового розвитку. Так, Китай планує щороку збільшувати витрати на дослідження і розробки більш як на 7% до 2025 року.

"Метою повинен бути чистий прибуток. У нас повинно бути більше можливостей для просування складних реформ", - сказав заступник директора комісії з економічної політики Китайської асоціації політичних наук Сюй Хунцай.

У 2021 році Китай буде прагнути створити більше ніж 11 мільйонів нових робочих місць в містах, сказав Лі в своїй доповіді, представленій на відкритті засідання парламенту в цьому році, в порівнянні з торішньою метою у більш ніж 9 мільйонів і співвідносно з цілями попередніх років.

Уряд Китаю також націлений на дефіцит бюджету в 2021 році на рівні близько 3,2% ВВП, що менше запланованого торік на рівні понад 3,6%, хоча і залишає місце для фінансування інфраструктури та допомоги малим підприємствам, пише видання.

"Я вважаю, що велика частина грошей буде використана для технологічних НДДКР і продовжить забезпечувати деякий буфер для стабільності роботи на той випадок, якщо COVID повернеться", - вказала головний економіст ING по Великому Китаю Айріс Панг.

Також уряд Китаю поставив за мету на 2021 рік інфляцію на рівні близько 3%. Торік споживчі ціни зросли на 2,5% за рік, що нижче цільового показника в 3,5%.

У п'ятирічному плані, опублікованому окремо в п'ятницю, Китай пропустив хоч якісь цільові показники зростання ВВП на 2021-2025 роки - на відміну від 6,5%, встановлених у плані на 2016-2020 роки, - але заявив, що збереже своє середньорічне зростання протягом наступних п'яти років у "розумному" діапазоні.

Згідно з планом, річне зростання наявного доходу на душу населення протягом наступних п'яти років буде "відповідати зростанню ВВП" у порівнянні з цільовим показником на 2016-2020 роки у понад 6,5%.

Також не встановлено мети зі створення робочих місць протягом наступних п'яти років, хоча уряд заявив, що рівень безробіття в містах буде утримуватися на рівні нижче 5,5%.

Що було раніше

У 2020 році Китай відмовився від цільового показника зростання ВВП вперше з 2002 року після того, як пандемія негативно вплинула на його економіку. У минулому році ВВП Китаю виріс на 2,3%, що стало найнижчим показником за 44 роки, але це єдина велика економіка, яка повідомила про зростання.