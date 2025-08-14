Кім Йо Чен - сестра диктатора КНДР спростувала "міфи" про зняття гучномовців: між Кореями знову напружено

Впливова сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина відкрито висміяла заяви Сеула про нібито демонтаж північнокорейських гучномовців на кордоні, звинувативши Південну Корею у надмірному оптимізмі щодо можливого відновлення дипломатії.

Про це повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Південнокорейські військові раніше заявили, що виявили демонтаж деяких динаміків, що використовуються Північчю для пропагандистських трансляцій, та назвали це "кроком до деескалації". Однак Кім Йо Чен запевнила, що Пхеньян не знімав гучномовців і не має наміру цього робити, посилаючись на майбутні спільні навчання США та Південної Кореї як доказ постійної ворожості.

Фотографії та свідчення журналістів свідчать, що динаміки досі стоять на місці, незважаючи на заяви південнокорейських військових. У Сеулі, тим часом, новий президент Лі Дже Мен назвав можливі кроки Півночі "взаємними" та висловив сподівання на поступове відновлення діалогу.

Південнокорейські військові застерігають громадськість від легковірного сприйняття заяв Пхеньяна, підкреслюючи, що Північ часто робить "заяви, що не відповідають дійсності". Міністерство об’єднання підтвердило, що Сеул продовжить кроки для покращення відносин, але це вимагатиме часу і терпіння.

