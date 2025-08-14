Кім Йо Чен - сестра диктатора КНДР спростувала "міфи" про зняття гучномовців: між Кореями знову напружено

$41.510.09
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
08:11 • 15592 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 14114 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 13738 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 15257 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 24410 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 36849 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 40697 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 39994 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42343 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 16584 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 18677 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 18274 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic14 серпня, 01:32 • 16320 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 18560 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 15548 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 157865 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 132999 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 123332 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 133948 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Вадим Філашкін
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Чернігівська область
Велика Британія
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 27822 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 50161 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 103346 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 119709 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 52055 перегляди
WhatsApp
Signal
The Times
Шахед-136
Brent

Кім Йо Чен - сестра диктатора КНДР спростувала "міфи" про зняття гучномовців: між Кореями знову напружено

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Сестра лідера КНДР Кім Йо Чен спростувала заяви Сеула про демонтаж північнокорейських гучномовців на кордоні. Вона звинуватила Південну Корею в надмірному оптимізмі та підкреслила, що Пхеньян не має наміру їх знімати.

Кім Йо Чен - сестра диктатора КНДР спростувала "міфи" про зняття гучномовців: між Кореями знову напружено

Впливова сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина відкрито висміяла заяви Сеула про нібито демонтаж північнокорейських гучномовців на кордоні, звинувативши Південну Корею у надмірному оптимізмі щодо можливого відновлення дипломатії.

Про це повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Південнокорейські військові раніше заявили, що виявили демонтаж деяких динаміків, що використовуються Північчю для пропагандистських трансляцій, та назвали це "кроком до деескалації". Однак Кім Йо Чен запевнила, що Пхеньян не знімав гучномовців і не має наміру цього робити, посилаючись на майбутні спільні навчання США та Південної Кореї як доказ постійної ворожості.

Фотографії та свідчення журналістів свідчать, що динаміки досі стоять на місці, незважаючи на заяви південнокорейських військових. У Сеулі, тим часом, новий президент Лі Дже Мен назвав можливі кроки Півночі "взаємними" та висловив сподівання на поступове відновлення діалогу.

Південнокорейські військові застерігають громадськість від легковірного сприйняття заяв Пхеньяна, підкреслюючи, що Північ часто робить "заяви, що не відповідають дійсності". Міністерство об’єднання підтвердило, що Сеул продовжить кроки для покращення відносин, але це вимагатиме часу і терпіння.

Кім Чен Ин і Трамп зберігають "непогані" відносини, але КНДР не відмовиться від ядерної програми 29.07.25, 18:27 • 3605 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Кім Чен Ин
Сеул
Пхеньян
Північна Корея
Південна Корея
Сполучені Штати Америки