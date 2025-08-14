$41.510.09
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 15353 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 13923 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 13553 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 15080 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 24269 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 36770 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 40657 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 39977 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 42334 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Ким Ё Чен – сестра диктатора КНДР опровергла «мифы» о снятии громкоговорителей: между Кореями снова напряженно

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чен опровергла заявления Сеула о демонтаже северокорейских громкоговорителей на границе. Она обвинила Южную Корею в чрезмерном оптимизме и подчеркнула, что Пхеньян не намерен их снимать.

Ким Ё Чен – сестра диктатора КНДР опровергла «мифы» о снятии громкоговорителей: между Кореями снова напряженно

Влиятельная сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына открыто высмеяла заявления Сеула о якобы демонтаже северокорейских громкоговорителей на границе, обвинив Южную Корею в чрезмерном оптимизме относительно возможного возобновления дипломатии.

Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Южнокорейские военные ранее заявили, что обнаружили демонтаж некоторых динамиков, используемых Севером для пропагандистских трансляций, и назвали это "шагом к деэскалации". Однако Ким Ё Чен заверила, что Пхеньян не снимал громкоговорителей и не намерен этого делать, ссылаясь на предстоящие совместные учения США и Южной Кореи как доказательство постоянной враждебности.

Фотографии и свидетельства журналистов свидетельствуют, что динамики до сих пор стоят на месте, несмотря на заявления южнокорейских военных. В Сеуле, тем временем, новый президент Ли Джэ Мён назвал возможные шаги Севера "взаимными" и выразил надежду на постепенное возобновление диалога.

Южнокорейские военные предостерегают общественность от легковерного восприятия заявлений Пхеньяна, подчеркивая, что Север часто делает "заявления, не соответствующие действительности". Министерство объединения подтвердило, что Сеул продолжит шаги для улучшения отношений, но это потребует времени и терпения.

Степан Гафтко

Новости Мира
Ким Чен Ын
Сеул
Пхеньян
Северная Корея
Южная Корея
Соединённые Штаты