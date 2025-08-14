Ким Ё Чен – сестра диктатора КНДР опровергла «мифы» о снятии громкоговорителей: между Кореями снова напряженно

Влиятельная сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына открыто высмеяла заявления Сеула о якобы демонтаже северокорейских громкоговорителей на границе, обвинив Южную Корею в чрезмерном оптимизме относительно возможного возобновления дипломатии.

Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Южнокорейские военные ранее заявили, что обнаружили демонтаж некоторых динамиков, используемых Севером для пропагандистских трансляций, и назвали это "шагом к деэскалации". Однако Ким Ё Чен заверила, что Пхеньян не снимал громкоговорителей и не намерен этого делать, ссылаясь на предстоящие совместные учения США и Южной Кореи как доказательство постоянной враждебности.

Фотографии и свидетельства журналистов свидетельствуют, что динамики до сих пор стоят на месте, несмотря на заявления южнокорейских военных. В Сеуле, тем временем, новый президент Ли Джэ Мён назвал возможные шаги Севера "взаимными" и выразил надежду на постепенное возобновление диалога.

Южнокорейские военные предостерегают общественность от легковерного восприятия заявлений Пхеньяна, подчеркивая, что Север часто делает "заявления, не соответствующие действительности". Министерство объединения подтвердило, что Сеул продолжит шаги для улучшения отношений, но это потребует времени и терпения.

