Кількість постраждалих від атаки рф на Кривий Ріг зросла до 12, серед них - четверо дітей

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 22 січня у місті вже 12 постраждалих, серед яких - четверо дітей. Про це повідомив в соцмережах начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

У числі потерпілих опинився дворічний хлопчик, який лікуватиметься амбулаторно.

У місті розгорнутий Штаб допомоги людям. Також мешканцям, чиї домівки пошкодив агресор, видають матеріали для швидкого ремонту. Всі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу було відомо про 5 постраждалих людей.

Також УНН повідомляв, що у ніч на 22 січня Дніпропетровську область атакували російські дрони: пошкоджено будинки та автомобілі у Павлограді. У Васильківській громаді постраждала жінка, у Кривому Розі також є травмована.