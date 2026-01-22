Кількість постраждалих від атаки рф на Кривий Ріг зросла до 12, серед них - четверо дітей
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 22 січня постраждали 12 людей, зокрема четверо дітей. Дворічний хлопчик лікуватиметься амбулаторно.
Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 22 січня у місті вже 12 постраждалих, серед яких - четверо дітей. Про це повідомив в соцмережах начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
Деталі
У числі потерпілих опинився дворічний хлопчик, який лікуватиметься амбулаторно.
У місті розгорнутий Штаб допомоги людям. Також мешканцям, чиї домівки пошкодив агресор, видають матеріали для швидкого ремонту. Всі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу було відомо про 5 постраждалих людей.
Також УНН повідомляв, що у ніч на 22 січня Дніпропетровську область атакували російські дрони: пошкоджено будинки та автомобілі у Павлограді. У Васильківській громаді постраждала жінка, у Кривому Розі також є травмована.