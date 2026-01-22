$43.180.08
14:44 • 2510 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 6808 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 11576 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 23428 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 13814 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 14858 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17324 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 21699 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 28069 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 42179 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
Кількість постраждалих від атаки рф на Кривий Ріг зросла до 12, серед них - четверо дітей

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 22 січня постраждали 12 людей, зокрема четверо дітей. Дворічний хлопчик лікуватиметься амбулаторно.

Кількість постраждалих від атаки рф на Кривий Ріг зросла до 12, серед них - четверо дітей
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 22 січня у місті вже 12 постраждалих, серед яких - четверо дітей. Про це повідомив в соцмережах начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

У числі потерпілих опинився дворічний хлопчик, який лікуватиметься амбулаторно.

У місті розгорнутий Штаб допомоги людям. Також мешканцям, чиї домівки пошкодив агресор, видають матеріали для швидкого ремонту. Всі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу було відомо про 5 постраждалих людей.

Також УНН повідомляв, що у ніч на 22 січня Дніпропетровську область атакували російські дрони: пошкоджено будинки та автомобілі у Павлограді. У Васильківській громаді постраждала жінка, у Кривому Розі також є травмована.

Євген Устименко

