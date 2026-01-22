$43.180.08
14:44 • 2640 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 7034 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 11672 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 23577 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 13870 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 14886 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 17345 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 21714 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 28078 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 42188 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
Число пострадавших от атаки рф на Кривой Рог возросло до 12, среди них - четверо детей

Киев • УНН

 • 170 просмотра

В результате российской атаки на Кривой Рог 22 января пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. Двухлетний мальчик будет лечиться амбулаторно.

Число пострадавших от атаки рф на Кривой Рог возросло до 12, среди них - четверо детей
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате российской атаки на Кривой Рог 22 января в городе уже 12 пострадавших, среди которых - четверо детей. Об этом сообщил в соцсетях начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Подробности

В числе пострадавших оказался двухлетний мальчик, который будет лечиться амбулаторно.

В городе развернут Штаб помощи людям. Также жителям, чьи дома повредил агрессор, выдают материалы для быстрого ремонта. Все необходимые службы работают над ликвидацией последствий атаки

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу было известно о 5 пострадавших людях.

Также УНН сообщал, что в ночь на 22 января Днепропетровскую область атаковали российские дроны: повреждены дома и автомобили в Павлограде. В Васильковской общине пострадала женщина, в Кривом Роге также есть травмированная.

Евгений Устименко

