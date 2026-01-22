Число пострадавших от атаки рф на Кривой Рог возросло до 12, среди них - четверо детей

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате российской атаки на Кривой Рог 22 января в городе уже 12 пострадавших, среди которых - четверо детей. Об этом сообщил в соцсетях начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Подробности

В числе пострадавших оказался двухлетний мальчик, который будет лечиться амбулаторно.

В городе развернут Штаб помощи людям. Также жителям, чьи дома повредил агрессор, выдают материалы для быстрого ремонта. Все необходимые службы работают над ликвидацией последствий атаки - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу было известно о 5 пострадавших людях.

Также УНН сообщал, что в ночь на 22 января Днепропетровскую область атаковали российские дроны: повреждены дома и автомобили в Павлограде. В Васильковской общине пострадала женщина, в Кривом Роге также есть травмированная.