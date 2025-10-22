Кількість поранених у Запоріжжі зросла до п'яти - ОВА
Київ • УНН
У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу в ніч проти 22 жовтня до п'яти жінок віком від 21 до 62 років. Усі постраждалі отримали осколкові поранення та отруєння чадним газом.
У Запоріжжі зросла до 5 кількість поранених внаслідок російського обстрілу у ніч проти 22 жовтня. Про це інформує УНН з посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
5 людей дістали поранень внаслідок нічної атаки на Запоріжжя. Всі жінки. Наймолодшій 21, найстаршій - 62 роки
За словами Федорова, у постраждалих осколкові поранення, отруєння чадним газом.
Всім надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо
У ніч проти середи, 22 жовтня російська армія атакувала Запоріжжя. Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу одна людина постраждала, виникли пожежі у багатоповерхівці та приватних будинках.
