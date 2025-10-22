$41.760.03
48.660.10
ukenru
00:40 • 1850 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21:57 • 13787 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
19:58 • 20390 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 18834 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 22254 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 29239 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 42468 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 24090 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 23271 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 24255 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до п'яти - ОВА

Київ • УНН

 • 76 перегляди

У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу в ніч проти 22 жовтня до п'яти жінок віком від 21 до 62 років. Усі постраждалі отримали осколкові поранення та отруєння чадним газом.

Кількість поранених у Запоріжжі зросла до п'яти - ОВА

У Запоріжжі зросла до 5 кількість поранених внаслідок російського обстрілу у ніч проти 22 жовтня. Про це інформує УНН з посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.    

5 людей дістали поранень внаслідок нічної атаки на Запоріжжя. Всі жінки. Наймолодшій 21, найстаршій - 62 роки

- йдеться у дописі.

За словами Федорова, у постраждалих осколкові поранення, отруєння чадним газом.

Всім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо

У ніч проти середи, 22 жовтня російська армія атакувала Запоріжжя. Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу одна людина постраждала, виникли пожежі у багатоповерхівці та приватних будинках.

Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg21.10.25, 19:01 • 22255 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Запоріжжя