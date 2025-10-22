Число раненых в Запорожье возросло до пяти - ОВА
Киев • УНН
В Запорожье возросло число раненых в результате российского обстрела в ночь на 22 октября до пяти женщин в возрасте от 21 до 62 лет. Все пострадавшие получили осколочные ранения и отравление угарным газом.
В Запорожье возросло до 5 количество раненых в результате российского обстрела в ночь на 22 октября. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
5 человек получили ранения в результате ночной атаки на Запорожье. Все женщины. Самой молодой 21, самой старшей - 62 года
По словам Федорова, у пострадавших осколочные ранения, отравление угарным газом.
Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним
В ночь на среду, 22 октября российская армия атаковала Запорожье. Ранее сообщалось , что в результате обстрела один человек пострадал, возникли пожары в многоэтажке и частных домах.
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg21.10.25, 19:01 • 22259 просмотров