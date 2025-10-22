$41.760.03
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21:57 • 13804 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
19:58 • 20402 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 18846 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 22261 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 29242 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 42475 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 24091 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 23272 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 24256 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
Число раненых в Запорожье возросло до пяти - ОВА

Киев • УНН

 • 76 просмотра

В Запорожье возросло число раненых в результате российского обстрела в ночь на 22 октября до пяти женщин в возрасте от 21 до 62 лет. Все пострадавшие получили осколочные ранения и отравление угарным газом.

Число раненых в Запорожье возросло до пяти - ОВА

В Запорожье возросло до 5 количество раненых в результате российского обстрела в ночь на 22 октября. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

5 человек получили ранения в результате ночной атаки на Запорожье. Все женщины. Самой молодой 21, самой старшей - 62 года

- говорится в сообщении.

По словам Федорова, у пострадавших осколочные ранения, отравление угарным газом.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним

В ночь на среду, 22 октября российская армия атаковала Запорожье. Ранее сообщалось , что в результате обстрела один человек пострадал, возникли пожары в многоэтажке и частных домах.

